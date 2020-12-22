Sony'nin para basan oyunları: Gelirleri dudak uçuklattı

Sony PS4 serisi oyun konsollarına damga vuran bazı oyunların gelirleri şaşırttı. Sony'nin eski bir çalışanının paylaştığı verilere göre Uncharted 4, Mart 2019'dan bugüne 1 milyar dolar hasılat elde etmiş. Bu oyunu 500 milyon dolar gelir yaratan God of War takip ediyor. Ancak God of War, Uncharted 4'e kıyasla daha yeni bir oyun olduğundan aradaki fark şaşırtıcı değil.

Sony'ye para getiren bir diğer oyun ise Horizon Zero Dawn oldu ve tek başına 400 milyon dolar gelir yarattı.

Peki Sony bu oyunlardan ne kadar kâr elde etti? Bu sorunun cevabı yok; zira Sony bu oyunların geliştirilme ve reklam gibi maliyet kalemlerini paylaşmış değil. Ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre God of War ve Uncharted 4 gibi oyunların sadece geliştirme maliyeti 100 milyon doları buluyor.

GTA V ile kıyaslandığında ise bu oyunların yarattığı gelir oldukça 'küçük' kalıyor. Şöyle ki, oyunun dağıtımcısı Take-Two, 2018 yılında yaptığı bir duyuruda GTA V'in 6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklamıştı. Bugün bu rakamın 10 milyar doları geçtiği düşünülüyor.



