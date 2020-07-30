Sony'den yeni aynasız fotoğraf makinesi: Alpha 7S III

Sony, yeni aynasız fotoğraf makinesinin duyurusunu yaptı. Yeni Alpha 7S III, 12.1MP (yaklaşık, efektif) arkadan aydınlatmalı full-frame ultra-yüksek hassasiyetli ve 15+ stop geniş dinamik aralıklı yeni görüntü sensörü; 4K 120pi ve 10-bit 4:2:2 renk derinliği, yeni ısı giderme mekanizması ve 4K 60p film çekimine olanak tanıyan ikili kart yuvası gibi pek çok video kayıt özelliğiyle gelirken, diğer yandan yeni otomatik netleme sistemi; dokunmatik ekran arayüzü ve yana açılan LCD ekranı ile dikkat çekiyor.

Yeni 35mm full-frame 12.1 megapiksel (yaklaşık, efektif) arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü sensörü rolling shutter (yuvarlanan deklanşör) etkisini üç kata kadariv azaltıyor ve düşük gürültü seviyesi ile yüksek hassasiyet elde etmek üzere bir dizi gelişmiş ışık toplama tekniğinden faydalanıyor, böylece kullanıcıların büyük ölçekli aydınlatma düzeneklerine ihtiyaç duymadan az ışıklı ortamlarda çekim yapabilmelerini sağlıyor. Ek olarak bu yeni görüntü sensörü içerisinde, bir S-serisi fotoğraf makinesinde ilk kez, odak düzlemi aşama algılama AF sistemi yer alıyor. Alpha 7S III içerisinde ayrıca, bu yeni sensörü tamamlamak üzere, sekiz kat daha fazla işleme gücü sağlayan, işleme gecikmesini indiren yeni bir BIONZ XR görüntü işleme motoru bulunuyor. Yeni sistem içerisinde aynı zamanda dparlak ve en büyük 9,44 milyon noktalı OLED göz seviyeli elektronik vizörü yer alıyor ve Alpha 7S III, kompakt boyutta yüksek hızlı veri transferine olanak sağlayan iki CFexpress Tip A kart yuvasına sahip dünyanın ilk fotoğraf makinesi.



Alpha 7S III, saniyede 120 kareyei kadar 4K kayıt, 10-bit derinlik ve 4:2:2 renk örneklemesi sunuyor. Yeni fotoğraf makinesi, All-intra ve MPEG-H HEVC/H.265 kodlaması (XAVC HS) gibi çeşitli gelişmiş film kayıt modları ile post-prodüksiyon iş akışı olanağı sağlıyor. Alpha 7S III, video kayıtlarını diğer profesyonel kameralarda çekilenlere entegre etmeyi kolaylaştırmak üzere üç renk gamı ayarı sunuyor: S-Gamut, S-Gamut3, and S-Gamut3.Cine. Kullanıcılar, S-Gamut3 ya da S-Gamut3.Cine ile Alpha 7S III’te çekilmiş filmleri, profesyonel kameralarda çekilenlerle birleştirebiliyor ve çoklu kamera post-prodüksiyon iş akışını basitleştirebiliyorlar. Alpha 7S III aynı zamanda HDMI Tip-A konnektör ile harici bir kayıt cihazına 4K 60p’ye kadar 16-bit RAW çıkışı imkânı vererek ilave post-prodüksiyon esnekliği sunuyor.

Alpha 7S III üzerindeki yeni CMOS görüntü sensörü ve BIONZ XR görüntü işleme motoru, S-serisinin hassasiyetini renk reprodüksiyonu ve doku oluşturma kabiliyetleri ile bir araya getirerek daha iyi bir görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor. ISO bazı 80’e düşürüldü ve tüm ayarlarda düşük gürültü ile daha esnek ISO artı geniş dinamik aralık sağlamak üzere 80-102400 (video için 80-409600 ve fotoğraf için 40-409600 aralığında) normal aralığı elde edildi. Alpha 7S III, bu sayede, orta ve yüksek hassasiyet aralıklarında takribi 1 stop gürültü azaltmaiv sağlayarak görüntü sunuyor.



Bitkilerin, insan cildinin ve diğer pek çok şeyin rengi ve dokusu, ışık kaynağına bağlı olmaksızın yeniden üretilebiliyor. Gri ton miktarının görselleştirilme yeteneği de portrelerde daha iyi görünümlü cilt tonları elde edilmesi ve vurgulu ışık alanlarında geçişlerin yumuşatılması için geliştirildi. Aynı zamanda, , floresan ve LED ışıklar dahil olmak üzere yapay ışıklandırma altında daha kesin beyaz dengesi elde etmeye yardımcı olan yeni bir “Görünür ışık + Kızılötesi Sensör” ile AWB (Otomatik Beyaz Dengesi) performansını da iyileştiriyor.

Ekran; yanlara, aşağı ve yukarı dönebiliyor ve ışığın parlak olduğu açık hava ortamlarında bile iyi görünürlük sağlayan 3.0 tipi (yaklaşık) 1,44 milyon noktalı dokunmatik panel LCD monitöre sahip.



Fotoğraf makinesinin Çoklu Arayüz Yuvası’na, uyumlu bir Sony harici mikrofon takılarak daha net ses kaydı elde edilebilmesi için bir dijital ses arayüzü eklendi. Ayrıca, Alpha 7S III, XLR-K3M XLR Adaptör Kiti ile birlikte kullanıldığında, bir Alpha serisi fotoğraf makinesinde ilk kez 4 kanallı 24-bit dijital ses kayıt kapasitesi sağlıyor.

Fotoğraf makinesi, 5GHz /2.4GHz kablosuz LAN’ı (IEEE 802.11ac) destekliyor ve çoklu anten kullanarak bağlantı kalitesini artırmak için MIMO (çoklu giriş ve çoklu çıkış) sunuyor, Bu da Alpha7R IV’ye kıyasla iki kat daha hızlanmasını sağlıyor. Cihazda aynı zamanda yeni USB bağlantı noktası da bulunuyor. 5G (hücresel ağlar için 5. Nesil teknoloji standardı) uyumlu bir cihaza USB kablosu ile bağlandığında, hızlı ve stabil FTP dosyası transferi için 5G ağını kullanmak mümkün. USB ile yüksek hızda kablolu LAN bağlantısı da hem film hem de fotoğraflar için stabil ve hızlı FTP transferi imkânı sağlıyor.



Hızlı SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2) veri transferini destekleyen bir USB Type-C konnektör, büyük görüntü dosyalarını kolayca aktarabilmek için PC Remote (bağlantılı) ile bilgisayara uzaktan yüksek hızda veri transferini mümkün kılıyor.

Yeni Alpha 7S III Full-frame Değiştirilebilir Lensli Fotoğraf Makinesi, Eylül 2020’den itibaren Avrupa’da piyasaya sunulacak.



