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Teknoloji
Haber Giriş: 27.07.2020 - 07:57,Son Güncelleme:

Sony, PlayStation sahiplerine 60 TL dağıtıyor

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Sony, PlayStation sahiplerine 60 TL dağıtıyor
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Sony, PlayStation Plus abonelik sisteminin 10. yıl dönümü dolayısıyla PlayStation Plus abonesi olan kullanıcılarına Türkiye genelinde 60 TL dağıtmaya başladı.

Sony, oyunculara 60 TL hediye ediyor. Sebep ise 10. yılını dolduran PlayStation Plus platformu. Bu abonelik sistemine sahip olan kullanıcıların hesaplarına 60 TL yükleyen Sony, oyuncuların dilediği oyun ve içerikte bu parayı kullanabilmesine imkan veriyor.

Sony'den konuyla ilgili gelen e-postada şu satırlara yer veriliyor:

"Playstation Plus'ın 10. yılını kutlamak için hesabınıza 60,00 TL Playstation Store kredisi ekledik. Playstation Plus'ı seçtiğiniz için teşekkür ederiz."

HERKESE YÜKLENMEDİ

Ancak Sony her ne kadar abonelerine 60 TL yüklediğini söylese de, pek çok kullanıcı hesabını kontrol ettiğinde bu parayı hesabında göremedi. Sony kampanya kapsamında ya belli sayıda PS Plus abonesine bu parayı yolladı ya da gerçekten de ortada bir hata var. Eleştirilerin artması halinde Sony'nin Türkiye'deki tüm PS Plus abonelerine 60 TL yollaması gerekebilir.

Diğer yandan bu yıl dönümüne özel PS Plus aboneleri NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ve Erica isimli oyunları ücretsiz oynayabilecek.

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