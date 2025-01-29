Sony''den CEO değişikliği

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Japon elektronik ve eğlence devi Sony Group, daha geniş kapsamlı bir yönetim yeniden yapılanmasının parçası olarak Hiroki Totoki'yi CEO olarak terfi ettirdiğini söyledi.

60 yaşındaki Totoki, 1987'de şirkete katıldı. İş insanı şu anda Sony'nin operasyon direktörü, finans şefi ve başkanı olarak görev yapıyor.

Sony'den yapılan açıklamada, Totoki'nin 1 Nisan'dan itibaren Kenichiro Yoshida'nın yerine geçeceği ve Yoshida'nın başkan olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.

Ayrıca, "Grubun tamamının veya her bir işletmenin yönetimine ilişkin sorumluluklarına göre yönetim rollerini açıklığa kavuşturmak amacıyla yönetim yapısında değişiklikler" yapılacağı duyuruldu.

Bunlar arasında Hideaki Nishino'nun video oyunları bölümünün başkanı ve CEO'su olarak atanması ve her bölüm başkanının "Baş Görevli" olarak atanması da yer alıyor.

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Bloomberg News'in haberine göre, Yoshida ve Totoki, Sony'nin gelirlerini ve kârlarını artırmasına yardımcı olan PlayStation oyunları, anime, müzik ve filmler gibi içeriklere daha fazla odaklanılmasını sağladı.

Totoki açıklamasında, "Geçtiğimiz yılın mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz Kurumsal Strateji Toplantımızda, Sony'nin 10 yıl içinde nerede olmasını istediğimizi özetleyen 'Yaratıcı Eğlence Vizyonumuzu' duyurduk" dedi.