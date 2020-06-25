Sony, yeni kablosuz hoparlörlerini görücüye çıkardı

Sony’nin yeni geliştirdiği X-Balanced Hoparlör Ünitesi yüksek ses kalitesi ve güçlü ses basıncı sunuyor. Ünitenin dairesel olmayan şekli, hoparlör diyaframının alanını maksimize ederek daha vurucu baslar için ses basıncını artırıyor. Ek olarak, aynı ses basıncını korurken sürücü gezinimini azaltarak daha az bozulma sağlıyor. Örneğin XB33 üzerindeki ses basıncının seviyesi yaklaşık %30 artırılırken bozulma oranı bir önceki modele kıyasla (SRS-XB32) yaklaşık %25 azaltıldı.

Geleneksel bir hoparlör ünitesindeki dairesel diyaframdan farklı olarak, XB43’teki X-Balanced Hoparlör Ünitesi’nde neredeyse dikdörtgen şeklinde bir diyafram bulunuyor. 2 yönlü hoparlör sistemi düşük-orta frekanslar için olan woofer’ı sadece daha yüksek frekans yelpazesine özel bir tweeter ile birleştiriyor.

XB33 ve XB23’teki X-Balanced hoparlör ünitesi, yeni geliştirilen, dairesel olmayan bir diyafram ve merkez-dışı bir tasarıma sahip. Bu yeni tasarım, hoparlör diyaframını maksimize ederek daha fazla ses basıncı yaratıyor ama hoparlörlerin boyut olarak kompakt olmasına olanak veriyor.

Sağlam ve hafif MRC (Mika ile Güçlendirilmiş hücre tipi) koni ve toz kapağı, ses kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyor. Pasif yan radyatörlerin yerleşimi de her üç modelde birden temiz bas sesi üretmek üzere optimize edildi.



Hoparlörler çok kapsamlı darbe testlerinden geçirildi ve son teknoloji ürünü darbeye dayanıklı tasarım sayesinde, günlük kullanımda kaçınılmaz olarak karşılaşılan düşme, çarpma ve çiziklere karşı koyabilecek güce sahip hale getirildi.

Ek olarak, yeni Party Connect özelliği ile 100’e kadar uyumlu kablosuz hoparlör ile Bluetooth teknolojisi üzerinden bağlantı kurup müziği ve ışıkları herkesin aynı ritimle dans edebileceği şekilde senkronize edebilirsiniz.

Hoparlörleri artık yeni USB-Tip-C ile şarj edebiliyorsunuz. 24 saate kadar pil ömrü ile birlikte ayrıca akıllı telefonunuzu şarj etmek üzere USB Tip-A ile hoparlöre bağlayabilirsiniz. Müziklerinizi telefonunuz şarj halindeyken de dinlemeye devam etmek için Bluetooth teknolojisi ve NFC kullanarak hoparlörünüze bağlanmanız yeterli.

SRS-XB43, SRS-XB33 ve SRS-XB23 modeli Ağustos 2020’den itibaren satışa sunulacak.



