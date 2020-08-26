Sony Xperia 8 Lite duyuruldu: İşte özellikleri

Sony, bir süredir ülkemizde telefon satışı yapmıyor; bu nedenle Sony'den daha az haber alıyoruz; ancak buna karşın şirket yurt dışında yeni ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Son olarak Xperia 8 Lite ürününü duyuran şirket, orta seviye bir telefon.

3 yıl önce karşımıza çıkan Qualcomm Snapdragon 630 işlemciden güç alan Sony Xperia 8 Lite, 6 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip ve Full HD+ ekran çözünürlüğü sunuyor.

Ön yüzünde 8 MP kamera bulunan telefon f/2.0 diyafram aralığına sahip; arka yüzde ise ana kamera 12 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, ana kameraya bir 8 MP sensör daha eşlik ediyor. Ancak Sony, ikinci kamerayla ilgili detay paylaşmadığından bu kameranın derinlik sensörü mü yoksa makro sensör mü olduğu belli değil.

USB Type-C arabirimini kullanan telefonda 2870 mAh kapasiteli batarya var. Yani batarya tarafında cihazın pek de yeterli seviyede olmadığı söylenebilir. Android Pie işletim sistemi altında çalışan telefonda 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza yer alıyor.

Sony Xperia 8 Lite'ın fiyatı ise 280 dolar olarak belirlendi.



