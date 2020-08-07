Sony WH-1000XM4 kulak Ã¼stÃ¼ kulaklÄ±klar tanÄ±tÄ±ldÄ±

Her bir kulaklÄ±k Ã¼zerinde yer alan ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engellemek iÃ§in kullanÄ±lan iki mikrofon ile Ä°kili GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ SensÃ¶rÃ¼ teknolojsi, ortam gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼nÃ¼ yakalÄ±yor ve verileri HD GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Engelleme Ä°ÅŸlemcisi QN1â€™e aktarÄ±yor. ArdÄ±ndan, yeni bir Bluetooth Audio SoC (System on Chip) mÃ¼zik ve gÃ¼rÃ¼ltÃ¼yÃ¼ tespit ederken, saniyede 700 defanÄ±n Ã¼zerinde bir sÄ±klÄ±kta ince ayar yapÄ±yor. HD GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ Engelleme Ä°ÅŸlemcisi QN1, yeni bir algoritma kullanarak gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleme iÅŸlemini gerÃ§ek zamanlÄ± olarak uygularken, bu; kullanÄ±cÄ±nÄ±n mÃ¼ziÄŸe daha iyi odaklanabilmesine imkan veriyor.Â



DSEE ExtremeTM, Edge-AIâ€™Ä± (UÃ§ Yapay ZekÃ¢) kullanarak aslÄ±na dijital sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rma esnasÄ±nda kaybolan sesleri yeniden oluÅŸturuyor. Edge-AI, mÃ¼ziÄŸi gerÃ§ek zamanlÄ± olarak analiz ederken enstrÃ¼manlarÄ±, mÃ¼zik tÃ¼rlerini, ÅŸarkÄ±nÄ±n Ã¶zgÃ¼n unsurlarÄ±nÄ± tanÄ±yarak sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmada kaybolan yÃ¼ksek frekanslÄ± sesleri yeniden oluÅŸturuyor. Sony, bu yapay zekÃ¢ sistemini oluÅŸturmak iÃ§in, belirli mÃ¼zik sinyallerinin nasÄ±l bir araya getirildiÄŸi hakkÄ±nda iÃ§ gÃ¶rÃ¼ elde etmek Ã¼zere Sony Music Studios Tokyo ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.

WH-1000XM4 Ã¼zerindeki Uyarlanabilir Ses KontrolÃ¼, nerede olduÄŸunuzu ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± algÄ±layarak ortam sesini daha uygun dinleme deneyimi sunan bir iÅŸlev. Uyarlanabilir Ses KontrolÃ¼ zamanla sÄ±k bulunduÄŸunuz iÅŸ yeri, spor salonu ya da en sevdiÄŸiniz kafe gibi lokasyonlarÄ± tanÄ±mayÄ± Ã¶ÄŸrenirken sesi duruma uyacak ÅŸekilde Ã¶zel olarak ayarlÄ±yor.Â Â

â€˜Speak-to-Chatâ€™ Ã¶zelliÄŸinden biraz bahsedelim. Siz bir ÅŸeyler sÃ¶ylemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda kulaklÄ±klar sizin sesinizi tanÄ±rken otomatik olarak mÃ¼ziÄŸinizi durdurup kulaklÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± Ã§Ä±karmanÄ±za gerek kalmadan diyaloÄŸa girebilmeniz iÃ§in ortam sesini duyabilmenize izin veriyor. MÃ¼zik, sizin son konuÅŸmanÄ±zdan 30 saniye sonra otomatik olarak yeniden Ã§almaya baÅŸlÄ±yor. Yani mÃ¼zik dinlerken konuÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda mÃ¼ziÄŸi kapatan ve siz sustuktan sonra 30 saniye bekleyip tekrar mÃ¼zik Ã§almaya baÅŸlayan bir kulaklÄ±ktan sÃ¶z ediyoruz.Â Â Â Â Â

WH-1000XM4 kulaklÄ±klar NFC ve Bluetooth teknolojilerini desteklerken, 30 saate kadar pil Ã¶mrÃ¼ sunuyor. HÄ±zlÄ± ÅŸarj fonksiyonu size 10 dakika ÅŸarj ederek 5 saate kadar kablosuz mÃ¼zik dinleme imkanÄ± veriyor. Åžirketin iddiasÄ± bu yÃ¶nde...Â