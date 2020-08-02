Sony wF-1000XM4 kablosuz kulaklık ne zaman tanıtılacak?

Sony, yeni bir kablosuz kulaklığı kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Sony wF-1000XM4 ismini taşıyan ürün, Sony wF-1000XM3'ün yeni sürümü olacak. 6 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte ilk kez sahne alması beklenen ürün, ses performansı konusunda önceki modele göre daha iyi sonuçlar verecek ve beraberinde akif gürültü engelleme teknolojisini de getirecek.

Ancak yeni ürünle ilgili pek fazla bilgi bulunmuyor. Önceki modele baktığımızda ise Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemesi dikkat çekiyor; diğer yandan gürültü engelleme teknolojisini de kullanan ürün, bu özellik aktif haldeken 6 saate kadar, kapalıyken de 8 saate kadar müzik dinleme olanağı sunuyor.

Bakalım Sony wF-1000XM4, önceki modelin üstüne neler koyabilecek? 6 Ağustos tarihinde hep birlikte göreceğiz.



Diğer yandan Samsung da 5 Ağustos tarihinde Galaxy Buds Live adında dış tasarımı fasulye tanesini andıran bir kablosuz kulaklığın duyurusunu yapacak.



