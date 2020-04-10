Sony Türkiye'den PlayStation Plus fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama
Sony, Mart ayının başında PlayStation Plus fiyatlarının yükseleceğini açıklamış ve takvim vermişti. Ancak koronavirüs salgını sonrasında şirket, aldığı kararında değişikliğe giderek sürpriz bir açıklama yaptı.
Sony'den konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:
"1 Mart 2020'de müşterilerimizle iletişime geçerek Türkiye'deki PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını değiştireceğimizi bildirmiştik. Türkiye'deki PlayStation Plus fiyat artışının şu anda erteleneceğini ve 1 Mayıs 2020 tarihinde yürürlüğe girmeyeceğini bildirmek istiyoruz. PlayStation Plus için ileride uygulanacak herhangi bir fiyat değişikliğini en az 60 gün önceden haber vereceğiz.
Türkiye'deki abonelikler aşağıdaki fiyatlarda kalacaktır:
• PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı 179,99 TL
• PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı 74,99 TL
• PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı 23,99 TL"
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