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Teknoloji
Haber Giriş: 30.04.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Sony PS Plus için Mayıs ayında hangi oyunlar ücretsiz?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Sony PS Plus için Mayıs ayında hangi oyunlar ücretsiz?
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Sony, her ay olduğu gibi Mayıs ayı için de bir dizi oyununu ücretsiz dağıtmaya başlıyor. PS Plus abonesi olanların yararlanabildiği kampanya kapsamında bakın Mayıs ayında hangi oyunlar bedava oldu?

Sony'nin aylık abonelik modeliyle çalışan platformu PS Plus, her ay ücretli dağıtılan iki oyunu bedava yapıyor. Mayıs ayında başlayan kampanya kapsamında ise Cities: Skylines ve Farming Simulator 19 oyunları ücretsiz oldu.

Sony PS Plus için Mayıs ayında hangi oyunlar ücretsiz

2015 yılında ilk kez satışa sunulan Cities Skyline bir şehir kurma simülasyonu... Sim City'de olduğu gibi yine kendi şehrinizi kuruyor ve ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. 130-140 TL fiyat bandında satılan oyun, şehir kurma simülasyonuna ilgi duyanların kaçırmaması gereken bir yapım.
Sony PS Plus için Mayıs ayında hangi oyunlar ücretsiz

Ücretsiz olan bir diğer oyun ise Farming Simulator. Oyunda modern bir çiftçi olup yeni tarım aktiviteleri, biçilecek mahsuller ve bakılacak hayvanlarla dolu tarlanızı Amerika ve Avrupa haritalarında geliştirmeye çalışıyorsunuz.

Bu oyunları 5 Mayıs tarihinden itibaren oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz. PS Plus aboneliğiniz yoksa bu oyunları ücretsiz indirmenizin bir yolu yok.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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