Sony PlayStation Plus abonelik ücretine Türkiye'de zam geldi

Dünyanın en çok satan oyun konsollarından biri olan PlayStation 4'ün mimarı Sony, konsollarının yanı sıra PlayStation Plus adında ücretli bir oyun aboneliği sistemine de sahip ve bu üyeliği olanlar her ay Sony'nin belirlediği ve satışta olan bazı oyunlara ücretsiz sahip olabildiği gibi, oyunlarda yapılan indirimlerden yararlanabiliyor ve internet üzerinden oyunların oynanabilmesi gibi bir dizi olanaklara kavuşuyor. Ancak Sony, Türkiye özelinde PlayStation Plus abonelik fiyatlarını güncellemeye karar verdi.



Henüz abonelik ücretlerinde herhangi bir değişiklik yok; ancak 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren yeni fiyatlar uygulanacak. Buna göre PlayStation Plus 12 aylık yinelenen ödeme planı ücreti 239,99 TL, 3 aylık yinelenen ödeme planı ücreti 99,99 TL ve 1 aylık yinelenen ödeme ücreti ise 39,99 TL olarak değişecek.



Bu tarihten önce alınan abonelikler ise güncel fiyatlardan muaf tutulacak. Yani 12 aylık aboneliği 1 Mayıs öncesi alırsanız, yapılacak fiyat değişikliğinin ardından ayrıca bir ödeme yapmanıza gerek kalmayacak.