Sony o oyunu ücretsiz dağıttı, ilgi büyük oldu

Sony, Fall Guys: Ultimate Knockout'ı çıkış yaptığı gün PS Plus abonelerine bedava dağıtmaya karar verdi. Oyuncuların büyük ilgi gösterdiği oyun sadece 24 saat içinde 1.5 milyondan fazla kez indirildi.

Diğer yandan oyun, ücretli olarak dağıtılan Steam'de de ilgi gördü. Steam'de en çok indirilen oyunlar listesine giren Fall Guys: Ultimate Knockout, anlık 120 bin oyuncu sayısına ulaşarak şaşkınlık yarattı.

Fall Guys: Ultimate Knockout, görünüşte basit bir oyun gibi dursa da hayli eğlenceli. Şiddet içermeyen ve canlı renkleriyle dikkat çeken oyunda bir tura 60 oyuncuyla başlıyorsunuz ve oyun ilerledikle bu oyuncular elenmeye başlıyor. Bir turda birkaç oyun oynanırken, kalan son kişi ise kazanan oluyor.



Oyunun ilk sezonu olan Fall Guys: Ultimate Knockout'a ikinci bir paket de gelecek.

Oyunun Steam fiyatı yaklaşık 38 TL. PS Plus abonelerine ücretsiz sunulan oyun, kampanya sona erdiğinde PS Store'da 89 TL'den satılacak.



