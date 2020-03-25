Sony, Nisan ayında iki PlayStation oyunu bedava yapıyor

PlayStation Plus abonelerine özel Nisan ayında ücretsiz olacak oyunlar açıklandı. Sony, resmi kanalları üzerinden yaptığı açıklamada Uncharted 4: A Thief's End ve Dirt Rally 2.0 isimli oyunları ücretsiz olarak verecek. Ancak az önce belirttiğimiz gibi PS Plus aboneliğinizin bulunması gerekiyor; aksi halde bu oyunları ücretsiz indirmeniz söz konusu değil.

Bu ay ücretsiz hale gelen oyunlar, Sony PlayStation dünyasında ses getiren yapımlardan oluşuyor. Dirt Rally 2.0 ile tozu dumana katıp yarış yaparken, Uncharted 4: A Thief's End ile de (Türkçe dublaj da bulunuyor) maceradan maceraya koşuyor ve gizemli hazinenin peşinde kendinizi bulunuyorsunuz.

7 Nisan tarihinden itibaren aktif olarak indirilebilecek olan bu oyunların öncesinde halen Mart ayında bedava olan oyunları indirmediyseniz, Shadow of the Colossus ve Sonic Forces oyunlarını kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Diğer yandan Sony, koronavirüs salgını nedeniyle internet trafiğini sömürmemek adına indirme hızlarını düşürmeye karar verdi. Oyunları size sunulan hızda indiremiyorsanız şaşırmanıza gerek yok; Sony'nin küresel çapta aldığı bir kararın sonucu olarak bir süre oyunlar daha 'yavaş' konsollara inecek.



