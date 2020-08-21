Sony kameralar webcam olarak da kullanılabilecek

Koronavirüs salgını sonrasında görüntülü arama ve video konferans uygulamalarına olan talep oldukça arttı. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype gibi uygulamalar milyonlarca yeni abone kazanırken, webcam satışlarında da artışlar yaşandı.

Bu kapsamda Sony, kullanıcıların bu ihtiyacına yönelik özel bir uygulama hazırladı. Halihazırda kullanılan fotoğraf makinelerini webcam'e dönüştürmek isteyenler için tasarlanan bu uygulama sayesinde kullanıcılar fotoğraf makinelerini bilgisayara bağlayarak webcam'e dönüştürebiliyor.



Imaging Edge Webcam ismini taşıyan bu özel uygulama, herhangi bir üçüncü parti uygulamaya olan ihtiyacı ortadan kaldırırken, Windows 10 işletim sistemi altında çalışan tüm bilgisayarda sorunsuz çalışıyor. Uygulamanın şimdilik MacOS desteğinin bulunmadığını belirtelim.

USB kablo ile bilgisayara bağlanan Sony kameralar, bu sayede görüntülü görüşmelerdeki çözünürlük kalitesini de artırıyor.

Sony Alpha serisi fotoğraf makineleriyle uyumlu olan uygulamanın Sony A6000 gibi popüler bir makinece desteklenmiyor olması ise şaşırtıcı.

İşte uygulamayı destekleyen Sony fotoğraf makineleri:











