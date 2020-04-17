Sony, Instagram üzerinden fotoğrafçılık eğitimine başladı

Sony’nin Sony Alpha Türkiye (instagram.com/sonyalphatr) ve Sony Türkiye (instagram.com/sonyturkiye) hesaplarında gerçekleştirilen canlı yayınlarda İlhan Eroğlu, Aykut Kılıç, Emre Boz, Burak Barutçu ve Murat Pulat gibi önde gelen fotoğraf sanatçıları ve uzmanları deneyimlerini paylaşıyor.

Fotoğrafseverlerin de katkılarıyla eğitici ve keyifli bir etkinliğe dönüşen canlı yayınlarda fotoğrafta çözünürlük ve hızın önemi, profesyonel portre fotoğrafçılığı, evcil hayvan fotoğraf çekimi, dijital dünyada fotoğraf ve video gibi konular ele alınıyor.

Mayıs ayında da farklı fotoğraf ustaları ve çekim teknikleriyle devam edecek canlı yayınların Nisan ayına yönelik programı şöyle:

Sony Alpha Türkiye

18 Nisan, Cumartesi 19.00 Emre Boz ve Burak Barutçu ile Sony ile Video Çekim Teknikleri

25 Nisan, Cumartesi 20.00 Aykut Kılıç - Sony Dijital Görüntüleme ile ilgili sorularınızı cevaplıyor

26 Nisan, Pazar 20.00 Murat Pulat ve Emre Boz ile Dijital Dünyada Fotoğraf ve Video

Sony Türkiye





18 Nisan, Cumartesi 15.00 Fotoğraf Sanatçısı İlhan Eroğlu - Fotoğrafçılıkla İlgili Sorularınızı Yanıtlıyor

22 Nisan, Çarşamba 20.00 Aykut Kılıç ile Evcil Hayvanlarınızın Fotoğraf Çekimi İçin Faydalı İpuçları