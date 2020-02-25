Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde Türkiye Ulusal Ödülü'nü kazanan isim açıklandı

Ulusal Ödüller programı, Dünya Fotoğraf Organizasyonu ve Sony tarafından, dünya çapında 63 ülkeden yerel fotoğrafçılık topluluklarını desteklemek üzere kurulan bir girişim. Program, her ülkeden bir fotoğrafçıyı tekil bir çalışması için ödüllendiriyor ve bu kişiye, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki Somerset House'da düzenlenecek olan 2020 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Sergisi’nde çalışmalarını küresel bir izleyici kitlesiyle buluşturma fırsatı sunuyor.

F. Dilek Uyar'ın Işık, Gölge ve Muhafızlar adlı çalışması, Açık Yarışma’nın seyahat kategorisinde jüri üyeleri tarafından anonim olarak seçildi. Fotoğraf, Bitlis’te koyun sürülerinin zorlu ve tozlu yolculuğunu gösteriyor.

F. Dilek Uyar, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, “Bu aslında Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri’ndeki ilk ödülüm değil. 2016’da ulusal kategori ikinciliği ve övgüye değer fotoğrafçı ödüllerini aldım. 2017’de ve bu yıl çalışmalarım dünya basını ile paylaşılacak öne çıkan fotoğraflar arasında yer aldı. Fotoğrafçılığa gönül vermiş biri olarak bu başarılarım beni mutlu edip onurlandırdığı gibi fotoğrafta gittiğim yolun da doğru olduğunu görmemi sağlıyor. Tekrarlanan başarıların tesadüf değil, bu uğurda harcanmış emek, zaman ve düşüncenin göstergesi olduğuna inanıyorum. Her geçen gün bir önceki güne oranla kendime bir şey katabilmeyi düstur edinerek bu alanda çalışmaya, kendimi geliştirmeye devam ediyorum” dedi.

2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri yarışmasına 345 bini aşkın görsel ile başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 190.000'den fazla çalışma (Ulusal Ödül kazananının aralarından seçildiği) Açık Yarışma'ya dahil edildi.

Türkiye Ulusal Ödül’ün kazananı F. Dilek Uyar 'a Sony A7 III fotoğraf makinesi ve 28-70 mm lensten oluşan kit hediye edilecek.