Sony Alpha 1 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Yeni geliştirilen görüntü sensörü, dahili bellek ile entegre şekilde yapılandırıldı ve BIONZ XR görüntü işleme motoru ile bir araya getirilerek saniyede 120 AF/AE hesaplaması ile 30fps gibi bir hızda 50,1 megapiksel görüntü çekebilme yeteneğine sahip oldu. Alpha 1’in çekim yetenekleri; karartmayı ortadan kaldıran 240 fps’ye kadar yenileme hızına sahip 9,44 milyon noktalı bir OLED Quad-XGA elektronik vizör ile artırıldı.



Ek olarak, bir Alpha serisi fotoğraf makinesinde ilk kez, 8K 30p 10-bit 4:2:0 video özelliği mümkün hale getirildi. Alpha 1 aynı zamanda, 4K 120p / 60p 10-bit 4:2:2 kayıt yapma kapasitesine ve S-Cinetone renk görünümüne sahip. Alpha 1’de ayrıca 3,5 kat daha hızlı kablosuz FTP transfer gibi, sahada çalışan profesyonellerin iş akışını hızlandırmayı sağlayacak pek çok özellik yer alıyor.

50,1 megapiksel tam kare çekim sensörüne sahip fotoğraf makinesi, saniyede 30 fotoğraf çekiminin yanı sıra 8K video kaydı yapabiliyor. Bu çözünürlükteki kare hızı 30 fps olsa da Alpha 1, otomatik odaklama ve pozlama özellikleriyle de öne çıkıyor.



Sony'e göre bu fotoğraf makinesinde bulunan 240 Hz'lik elektronik OLED vizör, dünyada ilk kez Alpha 1'de bulunuyor. Fotoğraf makinesinin ISO değer aralığı ise 100 ila 32.000 aralığı olarak açıklandı.

Alpha 1'de de bulunan Eye AF özelliği, artık kuşlar için de kullanılabiliyor. Eye AF için özel algoritmalar oluşturduğunu söyleyen Sony, bu fotoğraf makinesiyle aniden uçmaya başlayan ya da yön değiştiren kuşların bile en yüksek hassasiyette netleştirileceğini ifade ediyor.

Kullanıcılar, 4K video çekimleri yapmak istediklerinde 60 fps tercihinde bulunabiliyorlar. Bunun yerine ham görüntü kullanmak isteyen profesyoneller ise 16 bit RAW çekimleri gerçekleştirebilecekler.