Sonic the Hedgehog vizyona girdi, ilk haftasında rekor kırdı

Sonic serisinin en fazla beklenen film uyarlaması Sonic The Hedgehog, sonunda sinemada gösterime girdi. Popüler SEGA oyunundan uyarlanan film kasaba şerifiyle kafa kafaya veren süper hızlı kirpi Sonic ile kötücül dahi Dr. Robotnik arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Uyarlamanın kadrosu Jim Carrey, Ben Schwartz ve James Marsden yer alıyor.

Sonic The Hedgehog filminin ilk fragmanı yayınlandığında Sonic karakterinin tasarımının insansı göz, gövde ve bacaklara sahip olması tepki çekmiş, ardından karakterin yeniden tasarlanmasına karar verilmişti.

Bütçenin artmasına sebep olan yeniden tasarlanma süreci gayet başarılı olmuş olacak ki film gişede daha ilk haftasından yoğun ilgi görüyor ve hatta rekor kırıyor. Hatta Sonic filmi geçtiğimiz yıl vizyona giren Detective Pikachu’yu bile geride bıraktı.

Paramount Pictures’ın Sonic The Hedgehog’u 95 milyon dolarlık bir bütçeyle hazırladığı belirtiliyor. Filmin toplam hasılatının ise 450 milyon doları geçmesi bekleniyor.



