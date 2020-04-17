Son teknoloji ile evde sağlıklı ve fit kalmanın ipuçları

HUAWEI’nin hazırladığı ve HONOR akıllı telefonlarla sunulan HUAWEI Health, kendinizi daha iyi tanımanızı sağlayan bir sağlık ve aktivite takip uygulaması. Herhangi bir akıllı saat veya bileklik olmadan da çalışan uygulama, telefonunuz sayesinde günlük attığınız adımları ve yaktığınız kalori seviyesini gösteriyor. HONOR Band 5 veya HONOR MagicWatch 2 gibi uyumlu bir akıllı bileklik veya saat ile kullanıldığında ise kalp atış hızınız, uyku bilgileriniz, stres seviyeniz gibi detaylı bilgilere sahip olabilir, önceden tanımlanmış egzersiz modlarıyla da çalışmalarınızı kaydedip takip edebilirsiniz.

Yogaya şans verin

Evde yapılabilecek ve sizi zorlamayacak egzersizlerin başında yoga geliyor. Yogada sizi yönlendirecek ya da disipline edecek bir eğitmene ihtiyaç duyuyorsanız, DownDog uygulaması, bu dönemde yanınızda. Salgın nedeniyle 1 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak sunulan DownDog, istediğiniz uzunlukta, istediğiniz yoga alıştırmasını yapmanızı sağlıyor. Seçimlerinizin ardından size özel hazırlanmış videoyla birlikte egzersize başlayabildiğiniz uygulamanın web ara yüzü ile gelmesi ise büyük bir artı.

Gün içinde hızlı egzersizler yapın

Egzersize çok fazla vakit ayırmak istemiyorsanız bu uygulama tam size göre. 7 Minute Workout, 7 dakikalık egzersizler öneriyor. Birden fazla farklı egzersiz bulunan uygulama, bunları kolaydan zora şeklinde yapmanızı mümkün kılıyor. Ayrıca vücudunuzun belli bir bölgesine odaklanarak buna yönelik çalışmanıza izin veriyor. Çalışma sırasında size sesli komutlar da veren uygulama, tembellikten kurtulmanız için de iyi bir araç...

Susuz kalmayın

Günlük ortalama 8-9 bardak ya da 2-2,5 litre su tüketmemiz gerekirken, birçoğumuz bunun altında kalıyoruz. Daily Water Track Reminder ise yanımızdan ayırmadığımız mobil cihazımızın bize su içmeyi hatırlatmasını sağlıyor. Uygulama, vücudunuz için önerilen hedefi belirliyor, bu hedefe ulaşmanız için su içmeniz gereken zamanlarda size bunu hatırlatıyor. Basit ama sağlıklı bir yaşam için etkili bir mobil uygulama.

Nefes egzersizleri öğrenin

Egzersizlerinizi yaptınız, suyunuzu içtiniz, şimdi sıra dinlenmekte... Prana Breath: Calm & Meditate uygulaması ile günlük 7-15 dakikalık nefes egzersizleri yapabiliyor, bu sayede hem dinlenirken hem de vücudunuzu sakinleştirebiliyorsunuz. Nefes egzersizlerinin sağlıklı bir vücut için stres ve kaygıyı azaltma, daha kaliteli uyku, daha verimli bir dolaşım sistemi gibi birçok yararı bulunuyor. Prana Breath’i denemeden geçmeyin.