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HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: WhatsApp'dan flaş gizlilik ilkesi açıklaması! 'Hesabınızı silmeyeceğiz'
GeriTeknoloji Son dakika: WhatsApp'dan flaş gizlilik ilkesi açıklaması! 'Hesabınızı silmeyeceğiz'
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Teknoloji
AA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 02:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: WhatsApp'dan flaş gizlilik ilkesi açıklaması! 'Hesabınızı silmeyeceğiz'

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Son dakika: WhatsApp'dan flaş gizlilik ilkesi açıklaması! 'Hesabınızı silmeyeceğiz'

Sosyal medya şirketi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp, gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu.

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı. WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.


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