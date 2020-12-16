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Teknoloji
Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:48 | Son Güncelleme:

Son dakika: Periscope kapanıyor mu? Twitter'dan flaş açıklama geldi

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Son dakika: Periscope kapanıyor mu? Twitter'dan flaş açıklama geldi
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Periscope için yapılan son dakika açıklaması pek çok kullanıcısında şok etkisi yarattı. Periscope'un eskisi kadar rağbet görmediği ve bakım masraflarının giderek artmaya başlaması dolayısıyla uygulamayı sona erdirme kararı aldıklarını ifade eden Periscope yönetimi, önemli bir açıklama yaptı.

Twitter'ın bir kuruluşu olan Periscope, 'Elveda Periscope' isimli resmi duyurusu ile faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Periscope, yayın hayatına son verme kararını şu ifadelerle duyurdu;

"Bugün, Periscope'u Mart 2021'e kadar ayrı bir mobil uygulama olarak sonlandırmak için zor bir karar verdiğimizi paylaşıyoruz.

Öncelikle, bu kararı neden verdiğimiz konusunda şeffaf olmak istiyoruz, özellikle de bugün Periscope'un aktif ve tutkulu kullanıcıları olanlarınız için. Gerçek şu ki Periscope uygulaması sürdürülemez bir bakım modu durumunda ve bir süredir öyle. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz. Mevcut durumunda bırakmak, mevcut ve eski Periscope topluluğu veya Twitter açısından doğru olmayacak. Canlı videonun etkili sorunları çözme gücüne hâlâ inanıyoruz, bu nedenle Scope'un temel özelliklerinin çoğunu Twitter'a getirdik. 2020 olayları nedeniyle yeniden önceliklendirdiğimiz projeler olmasaydı bu kararı muhtemelen daha erken verirdik."

Son dakika: Periscope kapanıyor mu Twitterdan flaş açıklama geldi


Periscope, 'veda' mesajını periscope.medium.com üzerinden paylaştı.

SQUAD IN PERISCOPE OUT

Twitter, geçtiğimiz günlerde ekran paylaşımına odaklanan sosyal uygulama Squad'ı satın aldığını duyurdu. Periscope'un da Squad platformunun satın alınmasının ardından devre dışı bırakılıyor olması oldukça dikkat çekici.

Son dakika: Periscope kapanıyor mu Twitterdan flaş açıklama geldi

Ekranınızı gerçek zamanlı olarak video sohbet eşliğinde paylaşmanızı sağlayan Squad aynı anda 6 kişi tarafından kullanılabiliyor. Böylece Squad’ta dilediğiniz zaman ekranınızı paylaşarak DM'lere veya gizli profillere arkadaşlarınızla bakabilirsiniz.



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