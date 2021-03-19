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HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: İlk resmi açıklama geldi! Sosyal medya devlerinde bağlantı sorunu
GeriTeknoloji Son dakika: İlk resmi açıklama geldi! Sosyal medya devlerinde bağlantı sorunu
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Teknoloji
Haber Giriş: 19.03.2021 - 21:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: İlk resmi açıklama geldi! Sosyal medya devlerinde bağlantı sorunu

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Son dakika: İlk resmi açıklama geldi! Sosyal medya devlerinde bağlantı sorunu

Sosyal medya devleri, Whatsapp, Facebook ve Instagram'da bağlantı sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar yaşadıkları sorunu Twitter'dan dile getirirken, global çapta yaşanan kesintiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar söz konusu platformlara erişmek istediklerinde hata mesajlarıyla karşılaşıyor. Instagram'ın ana sayfasında yer alan "Server Hatası" mesajı, sorunun veri merkezleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor. Şirket tarafından ise söz konusu probleme ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tüm dünyadan kullanıcılar, konuyla ilgili Twitter üzerinden binlerce paylaşım yaptı.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz" ifadelerini kulland

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