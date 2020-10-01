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Haber GiriÅŸ: 01.10.2020 - 17:07 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika haberler... Twitter çöktü mü, neden tweet atÄ±lmÄ±yor?

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Son dakika haberler... Twitter çöktü mü, neden tweet atÄ±lmÄ±yor?
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Edinilen son dakika bilgisine gÃ¶re, sosyal medya platformu Twitter'a dÃ¼nya genelinde eriÅŸim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±. "downdetector.com" adlÄ± internet sitesinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kullanÄ±cÄ±lar Twitter'a saat 17.00'den beri ulaÅŸamÄ±yor. Twitter'Ä±n Avrupa ve Amerika serverlarÄ±ndan kaynaklanan bir sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Edinilen son dakika bilgisine gÃ¶re, sosyal medya platformu Twitter'a dÃ¼nya genelinde eriÅŸim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±. "downdetector.com" adlÄ± internet sitesinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kullanÄ±cÄ±lar Twitter'a saat 17.00'den beri ulaÅŸamÄ±yor. Twitter'Ä±n Avrupa ve Amerika serverlarÄ±ndan kaynaklanan bir sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

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Son dakika haberler... Twitter Ã§Ã¶ktÃ¼ mÃ¼, neden tweet atÄ±lmÄ±yor

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...

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