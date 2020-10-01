Son dakika haberler... Twitter Ã§Ã¶ktÃ¼ mÃ¼, neden tweet atÄ±lmÄ±yor

Edinilen son dakika bilgisine gÃ¶re, sosyal medya platformu Twitter'a dÃ¼nya genelinde eriÅŸim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±. "downdetector.com" adlÄ± internet sitesinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kullanÄ±cÄ±lar Twitter'a saat 17.00'den beri ulaÅŸamÄ±yor. Twitter'Ä±n Avrupa ve Amerika serverlarÄ±ndan kaynaklanan bir sorun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Â

AyrÄ±ntÄ±lar geliyor...