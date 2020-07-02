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Teknoloji
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 14:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Sosyal medya uygulaması Tiktok'a inceleme

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Son dakika haberler... Sosyal medya uygulaması Tiktok'a inceleme
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kurul, fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

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