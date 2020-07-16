Son dakika haberi: Twitter'da Bitcoin depremi! Ünlü isimlerin hesapları hacklendi

Son dakika haberler... Bilgisayar korsanları Twitter'da birçok yüksek takipçisi olan ismin ve markanın hesabını hackleyerek bu hesapları Bitcoin sahtekarlığı için kullandı. Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.



Çalınan hesapların hepsinin onaylı hesap olması (mavi tikli hesaplar) ise dikkat çekici.

Hesabı ele geçirilen belirlenen isimler:

Kanye West

Joe Biden

Bill Gates

Apple

Jeff Bezos

Elon Musk

Uber

Mike Bloomberg

Floyd Mayweather

Barack Obama

HQ Trivia

Warren Buffet

Kim Kardashian

Hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen bağlantılara tıklanılması istendi. Saldırının ana hedefi çalınan Twitter hesaplarının sahipleri değil, bu hesapları takip eden milyonlarca kullanıcıydı. Saldırının kısa sürede başarı gösterdiği dikkat çekiyor; zira paylaşımda gönderilen bağlantıyla şu ana kadar 110 bin dolar toplandığı belirtiliyor.

TWITTER'DAN HACKLENME AÇIKLAMASI



Olayın ardından Twitter'ın patronu Jack Dorsey, yine Twitter üzerinden sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Twitter için zor bir gün olduğuna dikkat çeken Dorsey, bu olayın yaşanmasından ötürü üzgün olduklarını belirtirken, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right. — jack (@jack) July 16, 2020

Twitter'dan konuyla ilgili sabah saatlerinde yapılan açıklama şöyle:

"Koordineli bir şekilde yapılan saldırılarda sosyal mühendislik yöntemiyle hedef doğrudan şirketin iç sistemlerine erişim hakkı bulunan Twitter çalışanları oldu. Bu erişimi almalarıyla birlikte bazı doğrulanmış hesapların kontrolünü ele geçirdiler. Bunun dışında hangi amaçla bu sızıntıyı yaptıklarını inceliyoruz. Olayı fark eder etmez söz konusu hesapları kilitledik ve saldırganların tweet'lerini kaldırdık."

Twitter'ın açıklamasına göre saldırganların çaldıkları Twitter hesapları kilitlenmiş durumda. Bu da hesapların sahiplerine henüz verilmediği anlamına geliyor. Twitter araştırmalarını bitirene kadar hesapları elinde tutacak.



Twitter'ın açıklamalarına bakıldığında gerçekleşen sızıntının bazı Twitter çalışanlarının erişebildiği bir kontrol panelinden kaynaklandığı dikkat çekiyor. Bu panel üzerinden doğrudan onaylanmış Twitter hesaplarına kolayca erişebilmek de mümkün. Bir diğer dikkat çeken nokta da bu panel üzerinden Twitter çalışanlarının bir hesaba girerek tweet atabilmesi...



Hesapların çalınmasıyla aşağıdaki gibi tweet'ler onaylı hesaplardan paylaşıldı:





Bu siber saldırının ardından ünlü pek çok ismin Twitter hesabını kapatması söz konusu olabilir. Özellikle de bu güvenlik açığından dolayı siber saldırı riski almak istemeyen siyasiler, hesaplarını kapatabilir.



Diğer yandan Twitter'ın siber saldırı sonrası araştırmalarını genişleteceği ve hassas bilgilere erişimi olan çalışanlarıyla yollarını ayırabileceği de konuşuluyor.



FBI'DAN AÇIKLAMA



Gelişmeleri yakından takip eden FBI'dan da açıklama geldi. "Bugün yüksek profilli kişilere ait bazı Twitter hesaplarının çalındığını fark ettik. Kripto para dolandırıcılığı için hesapların güvenliği ihlal edilmiş gibi görünüyor. Bu olaya ilişkin olarak kripto para göndererek halkımıza bu dolandırıcılığa kurban gitmemesini öneriyoruz."



Geçen yıl da Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'nin hesabı çalınmış ve hesabı ele geçiren hackerlar, ırkçı mesajlar ve bombalama tehditleri yayınlamıştı. Paylaşılan gönderilerde Twitter'ın San Francisco merkezinin bombalanacağı iddia edilmişti.