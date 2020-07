Son dakika haberi: Twitter'da Bitcoin depremi! Ünlü isimlerin hesapları hacklendi

Son dakika haberler... Bilgisayar korsanları Twitter'da birçok yüksek takipçisi olan ismin ve markanın hesabını hackleyerek bu hesapları Bitcoin sahtekarlığı için kullandı. Ele geçirilen hesaplardan yapılan paylaşımlarda anonim bir Bitcoin adresinin bilgisi verilerek söz konusu adrese para gönderilmesi istendi. Bu paylaşımların birçoğunda, belirtilen Bitcoin adresine gönderilen her 1000 dolar için 2 bin dolarlık ödeme yapılacağı kaydedildi.



Çalınan hesapların hepsinin onaylı hesap olması (mavi tikli hesaplar) ise dikkat çekici.

Hesabı ele geçirilen belirlenen isimler:

Kanye West

Joe Biden

Bill Gates

Apple

Jeff Bezos

Elon Musk

Uber

Mike Bloomberg

Floyd Mayweather

Barack Obama

HQ Trivia

Warren Buffet

Kim Kardashian

Hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen bağlantılara tıklanılması istendi. Saldırının ana hedefi çalınan Twitter hesaplarının sahipleri değil, bu hesapları takip eden milyonlarca kullanıcıydı. Saldırının kısa sürede başarı gösterdiği dikkat çekiyor; zira paylaşımda gönderilen bağlantıyla şu ana kadar 110 bin dolar toplandığı belirtiliyor.

TWITTER'DAN HACKLENME AÇIKLAMASI



Olayın ardından Twitter'ın patronu Jack Dorsey, yine Twitter üzerinden sıcağı sıcağına bir açıklama yaptı. Twitter için zor bir gün olduğuna dikkat çeken Dorsey, bu olayın yaşanmasından ötürü üzgün olduklarını belirtirken, araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.



We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.



💙 to our teammates working hard to make this right.