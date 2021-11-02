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Son dakika haberi: Netflix Games resmen açıklandı!

#Netflix#Android#Oyun
Son dakika haberi: Netflix Games resmen açıklandı

ABD merkezli içerik platformu Netflix kullanıcıları bugün şirketten yapılacak açıklamaya kilitlenmişti. Platform aboneleri üyelik bedelinde indirim beklerken, şirket oyun hedefleri konusunda hayli önemli bir adım attı. Netflix aboneleri 3 Kasım itibarıyla herhangi bir ekstra ücret ödemeden android cihazlarında beş farklı mobil oyunu oynayabilecek.

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Netflix Ağustos ayında Polonya'da 'Stranger Things 1984' ve 'Stranger Things 3'le oyun denemelerine başlamıştı. Şirket sonraki ay ise 'Shooting Hoops', 'Teeter Up' ve 'Card Blast' adlı üç oyun için denemeleri İspanya ve İtalya'yı da devreye soktu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Netflix Games'i başlatmak için ilk adımımızı atarken heyecan duyuyoruz. Herkes için bir şeyler sunan bir oyun kütüphanesi inşa etmeye başlamak istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Netflix, Apple kullanıcıların ise ileriki bir tarihte oyunlara erişim sağlayabileceğini açıkladı.

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#Netflix#Android#Oyun

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