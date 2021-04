Son dakika haberi... Ingenuity: NASA Mars'ta ilk defa helikopter uçurdu

NASA, 'Kızıl Gezegen' Mars'taki tarihi uçuşu gerçekleştirdi.

Bu motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş oldu.

Mars'tan NASA'ya ulaşan ilk verilere göre Ingenuity bir dakikadan daha az süre havada kaldı.

Bilim insanlarının amacı da buydu. NASA, ilerleyen günlerde helikopterin uçuş süresi ve yüksekliğini kademeli olarak artırmayı hedefliyor.

Uçuşun ilk olarak 11 Nisan'da yapılması planlanmış ancak bir yazılım hatasından ötürü ertelenmişti.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki drone TSİ 10:30'da havalandı. Verinin dünyaya ulaşması ise birkaç saati buldu.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG