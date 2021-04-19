Son dakika haberi... Ingenuity: NASA Mars'ta ilk defa helikopter uçurdu

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NASA, 'Kızıl Gezegen' Mars'taki tarihi uçuşu gerçekleştirdi.

Bu motorlu bir hava aracının başka bir gezegende gerçekleştirdiği ilk kontrollü uçuş oldu.

Mars'tan NASA'ya ulaşan ilk verilere göre Ingenuity bir dakikadan daha az süre havada kaldı.

Bilim insanlarının amacı da buydu. NASA, ilerleyen günlerde helikopterin uçuş süresi ve yüksekliğini kademeli olarak artırmayı hedefliyor.

Uçuşun ilk olarak 11 Nisan'da yapılması planlanmış ancak bir yazılım hatasından ötürü ertelenmişti.

Yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığındaki drone TSİ 10:30'da havalandı. Verinin dünyaya ulaşması ise birkaç saati buldu.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

NASA "uçuşun başarılı olamayabileceği" uyarısında bulunmuştu. Fakat bilim insanlarının endişeleri gerçeğe dönüşmedi.

İlk uçuş denemesinde helikopterin yerden üç metre yükselmesi ve 30 saniye uçtuktan sonra inmesi planlanıyordu. NASA, gelen verileri inceledikten sonra bu planın tam anlamıyla gerçekleşip gerçekleşmediğini de açıklayacak.

Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

Uçuşun öncelikli amacı, bu teknolojinin başka bir gezegende çalışabildiğini göstermek.

NASA, 1903'te ilk motorlu uçağı uçuran Amerikalı havacılar Orville ve Wilbur Wright'a gönderme yaparak, çift motorlu helikopterin uçuşun "bir Wright Kardeşler anı" olacağını belirtmişti.

Kurum, bu bağlantıya vurgu yapmak için Ingenuity'nin gövdesine Wright Kardeşler'in uçağının kanadından alınan pul büyüklüğünde bir kumaş parçasının yapıştırıldığını açıkladı.

NASA uzmanları Jazero'da "hava sahası" adını verdikleri 10x10 metre büyüklüğünde bir alan belirledi.

Bu alan, 90 metre uzunluğundaki "uçuş bölgesinin" bir ucunda yer alıyor. Ingenuity'nin bu bölge içinde beş sorti denemesi yapması hedefleniyor.

Perseverance bu uçuş denemelerini kamerasıyla kaydetmeye çalışacak.

DAKİKADA 2400 DEVİR

Ingenuity, Mars'ın ince atmosferinde kalkış yapabilmesi için son derece hafif olacak şekilde tasarlandı.

Helikopterin dört karbon-fiber pervane yaprağı (pal) bulunuyor.

Bunlar dakikada 2400 devirle aksi yönde dönen birer metre uzunluğundaki iki rotorda yer alıyor. NASA, bu rotor hızının yolcu helikopterlerindeki hızdan kat kat yüksek olduğunu söylüyor.