Son dakika haber: Twitter erişim sorunuyla ilgili ilk açıklama! Twitter çöktü mü, neden giriş yapılmıyor?

Twitter yeni bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Masaüstü ve mobil telefonları üzerinden Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar erişim platforma erişim sağlamlayamamasının ardından, Twitter çöktü mü sorusuyla ilgili araştırmalara başladı. Dünya çapında kaynaklı bir sorun olduğu tahmin edilen erişim problemiyle ilgili, Twitter yetkilisinden açıklama geldi. Açıklamada, "Bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz." denildi. İşte, ayrıntılar.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da gece saatlerinden itibaren erişim sorusunu yaşanıyor. Twitter'a giriş yapanlar 'hata oluştu' uyarısı alıyor.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Twitter'da erişim sorunu ile ilgili şirketten ilk açıklama geldi. Twitter'dan yapılan açıklamada sorunun incelendiği belirtildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada küresel çapta yaşanan kesintinin incelendiği ifade edildi.

Şirketin bir sözcüsü, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada "Tweet atılırken ve Twitter'ı kullanırken sorun yaşandığının farkındayız. Bu sorunu en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz." dedi.