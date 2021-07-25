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HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: Clubhouse paniği... 'Milyonlarca telefon numarası satışta' iddiası
GeriTeknoloji Son dakika: Clubhouse paniği... 'Milyonlarca telefon numarası satışta' iddiası
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Teknoloji
Haber Giriş: 25.07.2021 - 11:17 | Son Güncelleme:

Son dakika: Clubhouse paniği... 'Milyonlarca telefon numarası satışta' iddiası

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Son dakika: Clubhouse paniği... 'Milyonlarca telefon numarası satışta' iddiası

Clubhouse'daki milyonlarca kullanıcının telefon numarasının Darknet üzerinden satışa sunulduğu iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan iddia sonrası şirketten açıklama geldi.

Son dönemde yaşanan veri sızıntılarına bir yenisinin daha eklendiği iddia edildi.

Siber güvenlik uzmanı olan Jiten Jain Clubhouse'taki kullanıcıların telefon numarasının Darknet üzerinden satışa sunulduğu öne sürdü.

Jain ayrıca Clubhouse kullanıcılarının telefon rehberlerindeki telefon numaralarının da satışta olduğunu iddia etti.

Söz konusu iddia doğru ise yaklaşık 4 milyar telefon numarası Darknet üzerinden satışa sunulmuş durumda.

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Kısa sürede sosyal medyanın gündemine tabiri caizse bomba gibi düşen bu iddia sonrası Clubhouse cephesinden resmi bir açıklama geldi.

Açıklamada herhangi bir veri sızıntısı olmadığı bilgisinin altı çizildi. Şirket ayrıca rastgele telefon numarası üreterek bunları platformda eşleyip satmaya çalışan botların olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz aylarda 1.5 milyona yakın Clubhouse kullanıcısının bilgileri sızdırılmıştı.

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