Son dakika... ChatGPT çöktü mü? Dünya genelinde ChatGPT'ye erişim sorunları yaşanıyor

Yapay zeka uygulaması ChatGPT, bugün (10 Haziran 2025 Salı) öğle saatlerinde küresel çapta bir erişim sorunu yaşadı.

Saat 12:00 itibarıyla başlayan ve milyonlarca kullanıcıyı etkileyen kesinti, dijital dünyada önemli bir aksaklığa neden oldu.

OpenAI'ın internet sitesinden Türkiye saati ile 13.30 sularında yapılan açıklamada, "Bazı kullanıcılar hata oranlarında ve gecikme sürelerinde artış yaşıyor. Sorunu araştırmaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SORUNUN KAYNAĞI AÇIKLANMADI

Yaklaşık iki saat sonra yapılan ikinci açıklamada ise sorunun temel sebebinin tespit edildiği ve çözüm için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ancak sorunun kaynağının ne olduğuna dair bir detay verilmedi.

Birçok kullanıcının sosyal medyada paylaştığı ekran görüntülerinde, ChatGPT'nin komutlara “Hmmm... bir şeyler yanlış gitmiş gibi görünüyor” diye yanıt verdiği görüldü.

Bazı kullanıcılar da "Bir ağ hatası oluştu. Lütfen bağlantınızı kontrol edin ve tekrar deneyin. Eğer bu sorun devam ederse lütfen help.openai.com adresindeki yardım merkezimiz aracılığıyla bize ulaşın" mesajıyla karşılaştı.

Kesinti, dünya genelinde iş süreçlerinden eğitime kadar geniş bir yelpazede faaliyetleri olumsuz etkiledi.

CHATGPT, "CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?" SORUSUNU YANITLADI

Saat 17.30 itibarıyla ChatGPT isteklere yanıt vermeye başladı. "ChatGPT çöktü mü?" sorusuna yapay zeka asistanı şu yanıtı verdi:

Evet, ChatGPT şu anda dünya genelinde büyük bir kesinti yaşıyor. OpenAI, bu sorunun farkında olduklarını ve çözüm için çalıştıklarını duyurdu.

🕒 Sorunun Başlangıcı ve Etkileri

Kesinti, 10 Haziran 2025 sabah saatlerinde başladı ve şu anda da devam ediyor. Kullanıcılar, "Hmm… something seems to have gone wrong" veya "Too many concurrent requests" gibi hata mesajları alıyor. Ayrıca, Sora (OpenAI'nin video ve görsel oluşturma aracı) ve API hizmetlerinde de benzer sorunlar yaşanıyor.

🌍 Küresel Etki

Downdetector gibi platformlar, dünya çapında binlerce kullanıcıdan sorun bildirimleri aldığını belirtiyor. Hindistan'dan yaklaşık 800 ayrı rapor alındığı bildirildi.

🛠️ OpenAI'nin Açıklaması

OpenAI, resmi durum sayfasında sorunun nedenini tespit ettiklerini ve çözüm için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ancak, hizmetlerin ne zaman tamamen normale döneceğine dair kesin bir bilgi paylaşılmadı.

✅ Ne Yapabilirsiniz?

OpenAI'nin durum sayfasını takip ederek güncellemeleri izleyebilirsiniz.

Kendi internet bağlantınızı kontrol edin ve tarayıcı önbelleğini temizlemeyi deneyin.

Alternatif AI hizmetlerini kullanarak geçici çözüm arayabilirsiniz.

Kesinti, tüm kullanıcıları etkiliyor gibi görünse de, bazı kullanıcılar hâlâ sınırlı da olsa erişim sağlayabiliyor. Bu nedenle, belirli aralıklarla tekrar deneyebilirsiniz.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, insan benzeri metinler üretme yeteneğine sahip büyük bir dil modelidir. Bu yapay zeka aracı, soruları yanıtlamak, makale yazmak, kod oluşturmak, özetler çıkarmak ve daha pek çok dilde metin tabanlı etkileşim kurmak için kullanılıyor.

Geniş bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş olan ChatGPT, internet aramalarından müşteri hizmetlerine, içerik üretiminden yazılım geliştirmeye kadar birçok alanda yaygın olarak tercih ediliyor.

Bu tür kesintiler, modern dijital altyapının ve yapay zeka araçlarına olan bağımlılığın ne denli kritik hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.