Son dakika: Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? Açıklama geldi

Binance çöktü mü sorularına resmi açıklama gecikmedi. Binance CEO'su CZ Binance hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sistemimiz olası bir eşleştirme hatası tespit etti ve eşleştirme otomatik olarak askıya alındı. Konuyu araştırıyoruz. İlk tahmine göre 30-60 dakika sürebilir (değişebilir). Detaylar aktarılacak."