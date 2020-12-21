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Teknoloji
Haber Giriş: 21.12.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? Açıklama geldi

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Son dakika: Binance çöktü mü? Binance neden çalışmıyor? Açıklama geldi
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Kriptopara piyasasının nabzının attığı Binance, son birkaç dakikadır yaşanan problem dolayısıyla alım-satım işlemlerinde olumsuz duruma neden oldu. Sosyal medya üzerinden durumu dile getiren pek çok kullanıcı, coin ekranlarında donma ve işlem yaparken sorun yaşandığını dile getirdi. Peki, Binance çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte, şirket CEO'sundan gelen resmi açıklama

Binance çöktü mü sorularına resmi açıklama gecikmedi. Binance CEO'su CZ Binance hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Sistemimiz olası bir eşleştirme hatası tespit etti ve eşleştirme otomatik olarak askıya alındı. Konuyu araştırıyoruz. İlk tahmine göre 30-60 dakika sürebilir (değişebilir). Detaylar aktarılacak."

 

 

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