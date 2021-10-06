Son dakika... Armageddon filmi gerçek oluyor! NASA asteroit savunma sistemini test edecek

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NASA, gezegenimizin savunması için asteroide çarpacak bir uzay aracını fırlatmaya hazırlanıyor.

DART görevi adı verilen denemede uzay aracını Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketi taşıyacak.

NASA bu testle gezegen savunma sisteminin işe yarayıp yaramayacağını kontrol etmeyi planlıyor. Bu ilk denemede Didymoon adı verilen 160 metre çapındaki bir asteroit hedef alınacak.

26 BİN GÖKTAŞI DÜNYA İÇİN RİSKLİ

Dünya için tehlike potansiyeli taşıdığı düşünülen en az 26 bin asteroit bulunuyor. Bunlardan birinin bile yolunun Dünya’yla kesişmesi bir felaketi doğurabilir.

Açılımı 'Double Asteroid Redirection Test' yani 'Çifte Asteroit Yön Değiştirme Testi' olan DART görevi, NASA’nın bu nesnelere karşı savunma arayışının bir sonucu olarak ortaya çıktı.

NASA, yeterince hızlı bir şekilde bir uzay aracını göktaşına çarptırarak onun yönünü değiştirmeyi umuyor. Çarpışma sonucu asteroidin hızı yüzde 1 bile değişirse bunun onun yeni bir yörüngeye sahip olması için yeterli olacağı belirtiliyor.

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Didymoon en son 2003 yılında Dünya’nın 6 milyon kilometre yakınından geçmişti. Bir nesnenin 7,4 milyon kilometreden yakın geçmesi 'potansiyel olarak tehlikeli' kabul ediliyor.

Bir ilk niteliğindeki fırlatmanın önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanırken çarpışmanın ise 2022’nin Eylül ayında gerçekleşeceği öngörülüyor.

Başarılı olması durumunda tarihte ilk kez insanlık Güneş Sistemi'ndeki bir cismin dinamiklerini ölçülebilir bir şekilde değiştirmiş olacak. Çarpışmadan üç yıl sonra bölgeye ulaşacak olan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Hera uydusu asteroide olanları yakından görüntüleyecek.

NASA Genel Merkezi'ndeki DART program yöneticisi Andrea Riley yaptığı açıklamada, 'DART, tehlikeli asteroitlerin saptırılması için yöntemlerinin denenmesinde atılan ilk adım. Potansiyel olarak tehlikeli asteroitler küresel bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Bu kinetik çarpmayla saptırma deneyinden mümkün olan en doğru verileri toplamak için İtalyan ve Avrupalı meslektaşlarımızla birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz' dedi.

1998'de vizyona giren kült film Armageddon benzer bir senaryoyu konu alıyordu. Michael Bay'in yönettiği, Bruce Wills'in ise başrolde yer aldığı filmde bir ekip gezegenimize doğru ilerleyen bir göktaşının rotasını değiştirerek Dünya'yı kurtarıyorlardı.

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DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.

Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.

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Elimizdeki teknoloji ile böyle bir duruma karşı etkisiz kaldığımızın altını çizen ekip tek çözümün çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmedi olduğunu bildirdi.

Bu da on milyonlarca kişinin evlerini hatta ülkelerini terk etmeleri anlamına, başka bir deyişle gezegenimizin en büyük mülteci krizi anlamına geliyor.