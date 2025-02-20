Son dakika... Apple yeni iPhone 16e'yi tanıttı! İşte özellikleri ve fiyatı...

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Apple, artık modası geçmiş ana ekran düğmesini kaldırarak ve Face ID özellikli daha büyük, 6.1 inçlik bir ekran ekleyerek iPhone 16e'yi tanıttı. Modelde 48 megapiksel kamera, iPhone 16 ile aynı A18 çip ve USB-C şarj bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca şirketin yapay zeka yazılımı Apple Intelligence'ı da çalıştırıyor.

Bir ilk olarak, ürün aynı zamanda şirket içi bir hücresel modem çipi de içeriyor. Bu, uzun zamandır beklenen bir değişimle Qualcomm Inc. tarafından sağlanan önemli bir bileşenin yerini alıyor.

İKİ MODELİN ÜRETİMİ DURDU



Yeni ürün, 2016 yılında SE olarak tanıtılan ve en son yaklaşık üç yıl önce güncellenen Apple'ın alt seviye iPhone'unun tarihindeki en büyük değişikliği temsil ediyor. Değişimin bir parçası olarak, mevcut iPhone SE ve iPhone 14'ün üretimi durduruldu.

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IPHONE 16 BEKLENENİ VERMEDİ



Apple'ın yeni ve daha ince bir versiyonu da planladığı iPhone'un ilk tasarımı, bu yıl için planlanan birkaç iPhone tasarım değişikliğinden ilki. Satışlar, iPhone 16'nın müşterileri cezbedemediği için yüzde 1 düştü. Apple Intelligence yazılımı da rakiplerinin gerisinde kaldı ve dünyanın pek çok yerinde kullanılamıyor.

ÇİN ETKİSİ SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

Apple'ı zayıflatan nedenlerden biri de Çin oldu. Apple'ın genel satışları, Huawei Technologies Co. ve Xiaomi Corp. gibi yerel oyunculara karşı zemin kaybettiği ülkede geçen çeyrekte yüzde 11 düştü.



Yeni model, Apple'a akıllı telefon pazarının alt ucuna ulaşmak için daha cazip bir yol sunacak. Şirket, yüz tanıma gibi daha yeni teknolojilerle alt seviye telefonu ile ana iPhone'lar arasındaki boşluğu kapatmayı hedefleyerek bu cihaz üzerinde yıllarca çalıştı.

ÖZELLİKLERİ SON MODELLERE GÖRE YETERSİZ



Yine de yeni model, daha pahalı versiyonlarda bulunan bazı özelliklerden yoksun. Örneğin, Dynamic Island arayüzüne sahip değil, MagSafe manyetik kablosuz şarj özelliği yok, yalnızca bir arka kamerası var ve iPhone 16 Pro serisinde bulunan daha hızlı yenilenen ProMotion ekrana sahip değil. Ayrıca Kamera Kontrol düğmesi de yok.



MODEM ÇİPİ APPLE'IN



telefon, kullanıcıların fark etmeyebileceği bir yönden çığır açıyor. C1 olarak adlandırılan şirket içi modem çipi. Bu bileşen telefonun hücresel ağlara bağlanmasını sağlıyor.

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Cihaz, uzun süredir tedarikçisi olan Qualcomm'dan daha geniş bir geçişi başlatıyor. Bloomberg News'in haberine göre Apple aynı modemi bu sonbaharda çıkması planlanan daha ince iPhone'a da getirmeyi planlıyor ve ikinci nesil bir parça 2026'da Pro modellerine girecek.

Apple'ın duyurusu sırasında ayrıntılı olarak açıklamadığı çip, binlerce mühendisi işe almayı ve Intel Corp'un eski hücresel modem bölümünü satın almayı içeren milyarlarca dolarlık bir çabadan kaynaklandı. Şirket bu parça üzerinde en az yedi yıldır çalışıyor ve Qualcomm'un Güney Kaliforniya'daki ofislerinin yakınında bu parça için özel mühendislik merkezleri açtı.

Her şey planlandığı gibi giderse, kullanıcılar yeni modem nedeniyle iPhone'larının çalışma biçiminde herhangi bir değişiklik fark etmeyecekler. Ancak çağrıların kesilmesi ve ağ sorunları riski Apple'ın kaçınmaya çalıştığı bir durum. Şirket, performansının Qualcomm'un sunduklarına yeterince yakın olmasını sağlamak amacıyla çipi dünya çapında çok sayıda operatörün ağlarında test ediyor.

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Yeni modem, bazı büyük metropol alanlarında çok daha hızlı indirmelere olanak tanıyan bir 5G bağlantı türü olan mmWave teknolojisini içermiyor.

Ancak önceki alt uç modellere kıyasla pil ömrünü iyileştirmeye yardımcı olacak. Şirket, üçüncü nesil iPhone SE'de yalnızca 15 saat olan video oynatma süresinin 16e'de 26 saate kadar çıktığını söylüyor.

3 VERSİYON VE İKİ RENK SEÇENEĞİYLE SATILACAK



Cihaz 128, 256 ve 512 gigabayt depolama alanının yanı sıra beyaz ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Bloomberg News ilk olarak bu ayın başlarında ürünün yakın olduğunu bildirmiş ve daha önce özellikleri hakkında yazmıştı. 256 gigabaytlık versiyonun fiyatı 699 dolarken, en üst düzey modelin fiyatı 899 dolar olacak. Bu da onu giriş seviyesi bir iPhone 16 Pro ile neredeyse aynı fiyata getiriyor.

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USB-C şarj standardı, Apple'ın cihazı AB'de tekrar satabilmesini sağlıyor. Bu bölgedeki kurallar, cihaz üreticilerinin bu tür bir bağlantı noktası kullanmasını gerektiriyor ve önceki iPhone SE'de Lightning konektörü vardı.



Yeni donanım özellikleri Apple Intelligence'ı da destekleyebiliyor ve şirket bu teknolojiyi pazarlama sunumunun merkezi haline getiriyor. Ancak Apple'ın yapay zeka araçlarının tüketiciler tarafından kabul görmesi yavaş oldu. Yeni yazma özellikleri ve Genmoji - özel yapay zeka tarafından yaratılan emoji - gibi yetenekler, beklendiği kadar çok iPhone yükseltmesine ilham vermedi.

UYDU AĞLARINA BAĞLANABİLİYOR



Yeni iPhone 16e, son üst düzey modellerde olduğu gibi özelleştirilebilir bir eylem düğmesinin yanı sıra şebekeden bağımsız mesajlaşma ve acil durum hizmetlerine erişim için uydu ağlarına bağlanma özelliğini de içeriyor.

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YAPAY ZEKA İÇİN NİSAN AYINI BEKLİYORLAR



Cupertino, California merkezli şirket, Nisan ayında Apple Intelligence'ı daha fazla ülkeye getirecek ve ek diller için destek ekleyecek bir yazılım güncellemesi planlıyor. Bloomberg News'in geçen hafta bildirdiğine göre, Apple Intelligence'ı Çin'e getirmek için de yarışıyor.



Apple önümüzdeki aylarda M4 çipli bir MacBook Air de dahil olmak üzere yeni iPad ve Mac'ler de tanıtmayı planlıyor. Yılın ilerleyen aylarında iPhone'un elden geçirilmesine ek olarak, şirket şebekeden bağımsız uydu özelliklerine sahip yeni bir Apple Watch Ultra 3'ü piyasaya sürecek.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Türkiye'de 128 gb versiyonu 47 bin 999 lira, 256 gb versiyonu 52 bin 999 lira, 512 gb versiyonu ise 62 bin 999 liradan satışa çıkacak. Ön sipariş tarihi 21 Şubat 2025 saat 16:00 olarak belirlenirken satış tarihi 28 Şubat 2025 oldu.