'Son 7 yılda 1.3 milyon ürünü geri dönüştürdük'

Sanal tesis gezisinde konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 65 yıldır tüketicilerine ürün ve hizmetlerini sunarken; her zaman daha iyiye ulaşmak ve yenilikçi bir yaklaşım sunmak için çalıştıklarını, daima çevresel ve sosyal etkilerini ölçmeye ve yönetmeye önem verdiklerini söyledi.

Arçelik’in çalışmalarını gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğunun bilinciyle yürüttüklerini söyleyen Can Dinçer, “Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız ve bizi oldukça heyecanlandıran yeni marka yolculuğumuz da bu sorumluluğumuzun temeline dayanıyor. Bu yıl itibarıyla fayda odaklı yeni marka yolculuğumuzda sloganımızı “İyiliği Aşkla Tasarlar” olarak dönüştürdük. Bu dönüşümde odağımıza sorumlu üretim ve tüketimi aldık. Sorumlu üretim ve tüketimi destekleyecek ürün, teknoloji, servis ve projeler geliştirmeyi, bu konudaki farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Dünyada her yıl 50 milyon ton e-atık oluşuyor”

Üretim ve tüketimde olduğu gibi ürünlerin kullanım ömrü dolduğunda oluşan atıkların geri dönüşümünün de sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çeken Dinçer, “Elektronik atıklarla ilgili rakamlara bakarsak, dünyada her yıl 50 milyon ton atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) oluştuğu belirtiliyor. The Global E-Waste Monitor 2020 Raporu’na göre ise 2019 yılında Türkiye’de oluşan AEEE miktarı 847 bin ton. Yani Türkiye’de yaklaşık 1 milyon ton AEEE’nin oluştuğu öngörülüyor. İngiltere’deki Southampton Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, 2020 yılında dünyadaki e-atıkların yüzde 37’sini küçük ev aletlerinin, yüzde 22’sini ise büyük ev eşyalarının oluşturduğunu söylüyor. Bu noktada AEEE’lerin profesyonel ekiplerle toplanarak geri dönüşümünün sağlanması sürdürülebilirlik ve çevre adına büyük önem taşıyor. Arçelik olarak, bu temel sorunla mücadele etmek adına öncü bir rol üstlendik ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu kapsamında ürünlerimizi doğaya geri kazandırmak, birer kaynak olarak değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla 2014 yılında Eskişehir ve Bolu’da atık elektrikli ve elektronik eşya geri dönüşüm tesislerini kurduk” şeklinde konuştu.



Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskişehir’deki tesisimizde buzdolapları ve soğutucular, Bolu’daki tesisimizde ise büyük beyaz eşyalar ve küçük ev aletleri geri dönüştürülüyor. Eskişehir’deki tesisimiz buzdolaplarında bulunan ozon tabakasına zararlı CFC’li gazları da kapalı kırma sistemi ile toplayabilen Türkiye’deki ilk geri dönüşüm tesisi. Tesislerimizi kurduğumuz ilk yıl, ‘Doğaya Dönüş Başlasın’ sloganıyla Türkiye’nin en büyük geri dönüşüm hareketine imza attık. Markası ne olursa olsun, eski beyaz eşya ve televizyonları yeni ve verimli Arçelik ürünleri ile değiştirdik. 2018 yılında da ‘Büyük Yenilenme Hareketi’ni başlatarak, yine her markadan eski beyaz eşyaları tüketicilerimizin evlerinden alarak çevre dostu yeni ürünlerle değiştirdik. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu kapsamında piyasaya sürülen ürünlerin müşterilerimizden toplanması ve geri dönüştürülmesi sürecine devam ediyoruz. Tesislerimizde geri dönüştürülen AEEE’lerden elde edilen plastik, demir, bakır, alüminyum gibi malzemeleri, kaynak verimliliği kavramına uygun olarak ekonomiye geri kazandırıyoruz.”

“7 yılda 1,3 milyon ürün geri dönüştürüldü”

Can Dinçer, “2014 yılından bugüne kadarki 7 yıllık süreçte, 1,3 milyon adet AEEE’yi geri dönüştürdük. Eski ve verimsiz ürünleri yeni ve enerji verimli ürünlerle değiştirerek yüksek elektrik tüketimini engelledik ve 326 GWh enerji tasarrufu elde ettik. Bu sayede 41 milyon hanenin günlük elektrik tüketimi kadar 197 milyon TL’lik bir tasarruf sağladık. İki tesisimizin 7 yılda gerçekleştirdiği geri dönüşümden gelen enerji kazancı 2,5 MW gücünde 52 adet rüzgâr türbininin yıllık enerji üretimine eşdeğer oldu. Bunun yanı sıra eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 6,5 milyon ton su tasarrufu sağladık. Tasarruf edilen su miktarı yaklaşık 8 milyon hanenin günlük su tüketimine eşdeğerdir” dedi.