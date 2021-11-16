Son 5 yılın rekor büyümesine imza attı

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Vodafone Türkiye’nin servis gelirleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %20,2 artarak 8,2 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre %25,5 artışla 2,8 milyar TL’ye yükseldi. Vodafone Türkiye, bu sonuçlarla son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attı. Güçlü büyüme performansını yatırımlarla destekleyen Vodafone Türkiye, mali yılın ilk yarısında 1,1 milyar TL’lik yatırım yaptı.

Nisan-Eylül 2021 döneminde mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 715 bin net abone artışıyla 24,7 milyona yükselen Vodafone Türkiye’nin M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27,4 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı 16,1 milyonu aşarken, toplam abone bazının % 65,2’sine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı, son 12 ayda 116 bin net artışla ilk mali yarıyılda 1,3 milyona yaklaştı.

Vodafone Türkiye’nin 2021 performansı ve 2022 hedefleri, şirketin CEO’su Engin Aksoy’un evsahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Aksoy şunları söyledi:

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“Vodafone Türkiye olarak, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Mali yılımızın ilk yarısında servis gelirlerimizi %20,2 artırarak son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attık. Büyüme performansımızı yatırımlarla da destekledik ve mali yılımızın ilk yarısında 1,1 milyar TL’lik yatırım yaptık. Diğer yandan, şirketimizin 15. yılı vesilesiyle hazırladığımız ekonomik etki analizine göre, bu süreçte Türkiye ekonomisine sağladığımız doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL’ye ulaştı, toplam yatırımımızın reel değeri 63 milyar TL olarak gerçekleşti. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkımızı artırarak sürdüreceğiz.”

Dijital servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone’un, mali yılın ilk yarısında Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,6 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 700 milyonu buldu.

Vodafone, Türkiye’deki en gelişmiş dijital asistanlardan biri olan TOBi ile müşterilerinin hayatındaki ana noktalara dokunmaya devam etti. Vodafone Yanımda, WhatsApp, Sesli Yanıt Sistemi gibi selfservis kanallarının tamamında 800’ün üzerinde farklı işlem yapabilen TOBi, aylık 3,7 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 8 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. TOBi, %92’lik doğru anlama ve çözüm oranıyla da önemli bir başarıya imza attı. Müşterilerin %96'sı TOBi'yi kullandıktan sonra bir hafta içinde çağrı merkezini aramaya ihtiyaç duymadı.

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Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam data kullanımı, 2021-22 mali yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla % 39,6 artışla 1.566 petabyte’a ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 24,3 bine yakın 4.5G iletişim noktasıyla hizmet veren Vodafone Türkiye. 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Vodafone Pay uygulamasının indirme sayısı 632 bine ulaşırken, Vodafone Pay ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 3,5 milyonu aştı. Vodafone Türkiye’nin mobil ödeme kullanıcı sayısı %35 arttı, mobil ödeme işlem hacmi ise %44 yükseldi.

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Amaç odaklı vizyonu doğrultusunda yaptığı her işin Dahiliyet, Çevre ve Dijital Toplum alanlarından birine dokunmasını hedefleyen Vodafone, bu kapsamda Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında gerçekleştirdiği projelerle 1,1 milyon çocuk ve gencin yanı sıra 950 bin kadının dahil olduğu toplam 4,2 milyon kişiye erişti.

Vodafone Türkiye 1 Eylül itibarıyla hibrit çalışma düzenine geçti. Çalışma düzeninin kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiği yeni modelde, ekip bazında değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak haftanın 1-2 günü ofisten, diğer günler uzaktan çalışılıyor. Ofislerin %50 kapasiteyle kullanıldığı hibrit düzende, çalışanlara hibrit modele uygun olarak dijital yemek kartından ulaşım ödeneğine kadar çeşitli yan haklar da sağlanıyor. Vodafone, hibrit çalışma kapsamında “20 gün dilediğin yerden çalış” uygulamasını da hayata geçirdi.