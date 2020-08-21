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A.A.
Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

'Solve for Tomorrow' bilim yarışması için başvurular başladı

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'Solve for Tomorrow' bilim yarışması için başvurular başladı
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Samsung’un global çapta uyguladığı, Türkiye’de de bu yıl yedinci kez düzenlenecek "Solve for Tomorrow" bilim yarışması başvuruları 15 Aralık’a kadar devam edecek.

"Samsung Geleceğin Mucitleri" bilim yarışması bu yıldan itibaren "Solve for Tomorrow" (Yarın için Çözüm) ismi ile gerçekleştirilecek.

Bu yıl yedinci kez düzenlenecek ve Türkiye’nin her köşesinden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya başvurular, 15 Aralık’a kadar yapılabilecek.

Bilim yarışmasına ortaokul (5., 6., 7., 8. sınıflar) ve liselerde ( hazırlık, 9., 10., 11., 12. sınıflar) okuyan öğrenciler; çevre, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarında geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabiliyor. Yarışmaya, öğrenciler tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlayabiliyor.

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