Sokağa çıkma yasağı bittiğinde trafik yoğunluğu artıyor

Yandex Navigasyon’un analizine göre sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunun ardından 13 Nisan Pazartesi gününün başladığı gecenin ilk saati 00.00 - 01.00 arasında, navigasyonun kullanımı bir önceki Pazartesi günü aynı saat aralığına göre yüzde 56 oranında arttı. Bu oran, 20 Nisan Pazartesi gününün ilk saatinde ise yüzde 51 artış gösterdi.

13 Nisan Pazartesi gününe genel olarak bakıldığında ise Yandex Navigasyon uygulamasının kullanımında bir önceki Pazartesi gününe (6 Nisan) göre ortalama yüzde 12 artış kaydedildi. 20 Nisan Pazartesi günü ise bu oran daha da yükseldi. Kullanıcılar 20 Nisan Pazartesi günü, 6 Nisan Pazartesiye göre ortalama yüzde 21 oranında daha çok trafiğe çıktı.



Yandex Navigasyon geçtiğimiz üç haftalık süreçte Pazartesi günlerinin verilerini mercek altına alırken, kullanıcılar tarafından katedilen yolun kilometre bazında uzunluğunu da karşılaştırdı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk hafta sonunun ardından 13 Nisan Pazartesi günü, 6 Nisan Pazartesi gününe göre katedilen kilometrede yüzde 25'lik bir artış gözlemlendi. 20 Nisan'da ise katedilen kilometre uzunluğundaki artış oranı 2 hafta öncesine göre yüzde 42 olarak gerçekleşti.