Sohbete polis katılınca suçlu ağı çöktü

EncroChat’in işletim sistemi, özellikle Android telefonlarda çalışıyordu. Ancak isteğe göre uyarlanmış bu Android telefonlar her iki sistem arasında geçiş de yapabiliyordu. Şifreli iletişim platformu belli bir süre sonra kullanıcının cihazından kendini silen VoIP aramaları ve kendi kendini imha eden mesajların yanı sıra, dört basamaklı kod girildikten sonra cihazdaki tüm verileri temizleyen panik temizleme özelliği gibi fonksiyonları da içeriyordu.



Polis, şifreli mesajlara ulaştı

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, bu operasyon EncroChat ağına sızabilen ve Avrupa emniyet teşkilatları tarafından okunmasına izin veren bir teknik aracı yükleyebilen Fransız yetkili makamları tarafından gerçekleştirildi. Platformdan gerçek zamanlı gönderilmiş yüz milyon şifreli mesajın okunduğu belirtiliyor.



5 ülkede tutuklamalar gerçekleşti

Sırrın açığa çıktığını fark eden platform, 13 Haziran’da kullanıcılarını uyararak, cihazlarından kurtulmalarını söyledi. Ancak görünüşe göre bu uyarı çok geç yapıldı. Emniyet teşkilatları İngiltere, Fransa, Hollanda, Norveç ve İsveç’te yüzlerce suçluyu tutuklamak üzere baskınlar yaptı.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı Soruşturma Direktörü Nikki Holland, “Birleşik Krallık suç piyasasına yönelik iletişim platformuna içeriden sızma operasyonu, ülkedeki her üst düzey organize suç grubunda bir köstebek olması gibi bir şey” açıklamasını yaptı.



Para, silah, uyuşturucu...

İngiltere’de şimdiye kadarki en önemli emniyet teşkilatı operasyonlarından biri olarak kabul edilen operasyonda kolluk kuvvetleri 746 şüpheliyi tutukladı ve yasa dışı yollardan ele geçirilen 54 milyon sterlin nakit paranın yanı sıra silah, uyuşturucu, lüks otomobil ve saattlere el koydu.



Tutuklamaların devamı gelebilir

Bu arada Fransa ve Hollanda’da da ayrı operasyonlar düzenledi. Fransa devam eden soruşturmalar hakkında yorum yapmazken, Hollandalı meslektaşları 100’den fazla şüpheliyi tutukladı. Avrupa Birliği’nin emniyet teşkilatı Europol tarafından yapılan açıklamada, “Beklenti, bilginin 300’den fazla soruşturmada kullanılmasıdır. Önümüzdeki dönemde daha fazla tutuklamanın olması muhtemeldir” denildi.



