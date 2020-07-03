Snapdragon Wear 4100: Akıllı saatlere yeni işlemci

Qualcomm, akıllı saatler için geliştirdiği yeni mobil işlemcisi Snapdragon Wear 4100'ü duyurdu. Akıllı saatlerin daha yüksek performansta çalışmasını sağlayacak olan yeni işlemci hem Snapdragon Wear 4100 hem de Snapdragon Wear 4100+ sürümlerinden oluşuyor.

Snapdragon Wear 4100+ ortam modu deneyimini geliştirmeyi amaçlayan ek bir yardımcı işlemciye sahip olmasıyla 4100 sürümünden ayrışıyor. Peki bu yardımcı işlemci ne işe yarıyor? Bu sayede çipi kullanan akıllı saatler artık daha fazla renk görüntüleyebilecek ve yine bu çip sayesinde sürekli kalp atış hızı izleme, alarmlar, dokunsal geri bildirim ve adım izleme gibi özellikler desteklenebilecek.

Snapdragon Wear 3100'e göre yüzde 85 oranında daha yüksek performansla çalışan Snapdragon Wear 4100+, yüzde 25 oranında da daha az güç harcıyor. Bu da saatlerin hem oldukça hızlı çalışması, hem de batarya ömürlerinin daha uzun olacağı anlamına geliyor.

12nm hattı üzerine kurulan, 1,7 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Cortex-A53 CPU, Adreno 504 GPU, 750 MHz LPDDR3 bellek ve eMMC 4.5 depolama desteğinin yanı sıra 16 MP sensör destekli çift ISP'ye sahip olan Wear 4100 platformunun kullanılacağı ilk saat modelleri de belli oldu.

imoo Z6 Ultra ve Mobvoi Tic Watch Pro, Qualcomm'un yeni işlemcisini kullanacak ilk akıllı saatler olacak.



