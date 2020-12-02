Snapdragon 888 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Qualcomm'un Snapdragon 875 model işlemciyi duyurması beklenirken son anda isim değişikliğine gidildi ve duyurulan işlemcinin ismi Snapdragon 888 olarak lanse edildi. Şirketin bu değişikliğe gitmesinde özel bir isimlendirme stratejisi önemli rol oynadı.

Çin kültüründe 888 rakamının şans getirdiği ve şanslı sayı olduğu biliniyor. Qualcomm'un da bu kapsamda 888 ile yoluna devam ettiği belirtildi.

Snapdragon 888, pek çok açıdan önemli yenilikler getiriyor. Örneğin Adreno grafik birimi olarak yüzde 35 oranında daha iyi performans sergileyen Snapdragon 888, fotoğraf tarafında gelişmiş sinyal işlemcisi ile dikkat çekiyor. 2.7 gigapixel/s fotoğraf yakalayabilen yonga yüzde 35 performans artışı sağlıyor.

Peki bu ne anlama geliyor? Bu rakam, saniyede 120 adet 12MP keskin fotoğraf çekebilme anlamına geliyor. Entegre X60 modem 5G kullanımında enerji verimliliği sağlarken, Hexagon işlemcisi ile de altıncı nesil yapay zeka algoritması otonom işlemleri güçlendiriyor.

Yeni nesil Snapdragon işlemci, ilk olarak Xiaomi Mi 11 serisi telefonlarda kullanıcılar ve ilerleyen dönemlerde de yeni amiral telefonlara güç verecek. Xiaomi dışında Motorola, Asus, Lenovo, Oppo ve OnePlus da bu işlemciyle çalışan telefonlar üretecek.



