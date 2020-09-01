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Teknoloji
Haber Giriş: 01.09.2020 - 08:06 | Son Güncelleme:

Snapdragon 732G mobil işlemci tanıtıldı: İşte özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Snapdragon 732G mobil işlemci tanıtıldı: İşte özellikleri
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Qualcomm'un yeni nesil mobil işlemcilerinden Snapdragon 732G sahneye çıktı. Peki yeni işlemci, hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

İşlemci üreticisi Qualcomm'un orta seviye telefonlar için geliştirdiği Snapdragon 730G işlemci ailesine yeni bir üye daha katıldı. Snapdraon 732G adını taşıyan bu yeni işlemci, önceki modellere göre biraz daha performans bakımından iyileştirilmiş ve yeni bağlantı teknolojileri sunan bir işlemci.

Maliyet odaklı bir işlemci olduğundan büyük bir performans farkı sunmuyor. Halihazırda içerisindeki iki adet Kryo 470 Gold performans çekirdeğinin 0.1GHz artışla 2.3GHz hızına çıktığı ifade ediliyor. Diğer yandan 6 adet Kryo 470 Silver verimlilik işlemcisi ise 1.8GHz hızında bulunuyor.

Grafik yongası tarafına geldiğimizde ise Adreno 618'de hız aşırtıldığı dikkat çekiyor. Ancak büyük çapta değil. Buna karşın önceki modellere göre grafik yongasının yüzde 15 oranında daha yüksek performans gösterdiğine dikkat çekiliyor.

WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 ağ teknolojilerini standart olarak belirleyen Snapdragon 732G, Snapdragon X15 modem ile 4G ağlarında 800Mpbs hızlara erişebiliyor.

Bu işlemcinin kullanılacağı ilk telefonun ise Xiaomi'nin geliştireceği yeni nesil bir POCO telefon olacağı düşünülüyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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