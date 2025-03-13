Snapchat'dan Platinum kullanıcılara yeni Lensler

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Snapchat, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile "parayı veren" kullanıcılarına yeni özellikler sunduğunu duyurdu.



Buna göre, Snapchat Platinum abonesiyseniz, yani platforma para ödüyorsanız, YZ üretimi yeni Lenslere erişebileceksiniz.



Snapchat Lensleri'ne aşina değilseniz, onların artırılmış gerçeklik (AR) filtreleri olduğunu söyleyebiliriz. Kullanıcılar fotoğraf ve video çekerken bu canlı efektleri kullanabiliyor.



Yapay zekâ sayesinde artık bu lensler daha da gerçekçi görünebilecek. Snapchat YZ Video Lensler için "cihaz içerisinde çalışan üretici video modeli" kullanıldığını söylüyor.



Şu an için üç YZ Video Lens sunuluyor. Bunlardan ikisi olan Rakun ve Tilki, kullanıcıyla etkileşime giren "tüylü dostlar" olarak adlandırılıyor.



Diğer filtre ise Bahar Çiçekleri ve kullanıcıyı bir demet çiçek tutuyormuş gibi gösteriyor.



Instagram'da Aralık ayında benzer YZ üretimi filtreler sunacağını açıklamıştı, ancak Snapchat elini daha çabuk tutmuş gibi görünüyor.