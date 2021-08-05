SmartMessage’ın yeni hedefi Kuzey Afrika ve İngiltere

Günümüzde şirketlerin sürdürülebilir ve stratejik büyüme planlarının olması, şirket kültürü ve yetenek yönetimi gibi konular globalleşme süreçlerinde büyük önem taşıyor. Yeni yetenek ve donanımlara sahip X ve Y kuşağını daha çok iş gücüne katan şirketler günümüzün dinamiğini yakalayabiliyor. Yazılım teknolojileri dünyasında özellikle pazarlama alanındaki uzmanlığıyla tüm dünyada sayısı 2 bini aşkın kuruma hizmet sunan Türk mühendislik şirketi SmartMessage, yetenek yönetimi kapsamında genç mühendisleri bünyesine katarak global büyümesini sürdürüyor.



Global açılım devam edecek

Toplamda 5 kıtada 9 ofise ve 100 çalışana sahip SmartMessage’ın CEO’su Oğuz Küçükbarak büyüme hedeflerine dair şu sözleri ifade etti: “Geçtiğimiz sene ve bu senenin ilk yarısında Singapur, Güney Afrika, Şili, Çek Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan ile yer aldığımız kıta sayısını beşe çıkararak ABD ve BAE dışında yepyeni ülkelere de adım atmış olduk. Yakın zamanda da Kuzey Afrika ve İngiltere’de yer almak hedeflerimiz arasında yer alıyor.”

Çalışanlarının %78’ini Y ve Z kuşağının oluşturduğunu belirten Küçükbarak, “Kurumsal kültürümüz dahil birçok şeyi çalışanlarımızın kararlara katılımıyla ve önerilerini alarak tasarlıyoruz. Uzaktan çalışma modeline hızlıca adapte olduk ve verimliliğimize katkı sağladığını gördük. Bu nedenle çalışanların istedikleri ofisimizde hibrit ya da uzaktan çalışmalarına imkan tanıyoruz. 2021 yılının sonuna kadar Mühendislik ekibi başta olmak üzere, Global Satış, Türkiye Satış, İnsan Kaynakları, Finans gibi tüm departmanlarımızda farklı deneyim seviyelerinde istihdamı 2 katına çıkartmayı hedefliyoruz.” sözlerini ifade etti.