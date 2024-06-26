Smarties Awards '24 başvuruları başladı

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Ödül programına modern pazarlamanın her alanından, kanal, endüstri bağımsız proje veya kampanyalarıyla ajanslar, markalar ve teknoloji sağlayıcılar katılabiliyor. Erken başvuru son tarihi 10 Eylül 2024 olan Smarties Awards Türkiye ‘24’ün son başvuru tarihi 11 Ekim 2024.

MMA Global MEA CEO’su Melis Ertem konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Teknoloji ile desteklenen pazarlama dünyası çok hızlı gelişiyor, dönüşüyor. Değişen zamana ayak uyduran Smarties Awards’un kategorileri de bu doğrultuda yenileniyor. Artık pazarlamanın bir parçası haline gelen ‘Yapay Zeka Pazarlaması’ kategorisini de ana kategoriler arasına dahil ettik. Yapay Zeka ile hazırlanmış çok değerli ve etkili kampanyalar var; bunları ayrı değerlendirmeyi doğru bulduk. Eylül 2023’den bu yana hayata geçen projeleriyle sektördeki en iyi ajansları, reklamcıları, markaları ve çözüm sağlayıcılarını yine çok değerli bir jüri belirleyecek, değerlendirecek ve ödüllendirecek. Modern pazarlamanın en heyecan verici kampanyalarını merakla bekliyoruz” dedi.