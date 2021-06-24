Skype indir - Skype nasıl indirilir? Android ve IOS için ücretsiz son sürüm mesajlaşma uygulaması

Skype, kişilerin mesajlaşmasına ve iletişim kurmasına olanak sağlayan bir uygulamadır.

Skype Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Sykpe, daha önce pek çok kişi tarafından duyulmuş bir uygulamadır. Bilgisayar programı olarak bilinen Skype, mobil uygulamalarda da kullanılabiliyor. Skype, tekli veya çoklu olarak konuşma olanağı sağlayan bir programdır. Hep sesli hem de görüntülü olarak kişilerin görüşme yapmasına yardımcı oluyor. Dosya gönderimi konusunda da farklı özellikler sunan Skype, kişilerin ilgi gösterdiği bir programdır. İletişim kurmayı isteyen bireyler, telefonlarına Skype uygulamasını indirebilir.

Skype Nasıl İndirilir?

Skype uygulamasını merak eden kişiler ilk olarak telefonlarına yüklemenin yollarını arıyor. Telefonlarına nasıl yükleyeceğini bilmeyen bireyler, internet üzerinde farklı bir araştırma yapabiliyor. Skype indirmek için her bireyin bir telefonu olması gerekiyor. Telefonların mağaza bölümüne girerek, Skype uygulaması yüklenebilir. Ücretsiz olması nedeniyle de oldukça kolay indirilebilen bir uygulama çeşididir.

Skype İOS App Store İndirme Linki

İOS işletim sisteminde Skype uygulaması kolayca kullanılabiliyor. Kişiler sadece Skype uygulamasını, App storeden indirmeyi öğrenmek istiyor. https://apps.apple.com/tr/app/skype-for-iphone/id304878510 linki İOS kullanıcıları için kullanılıyor. Link üzerinden Skype uygulaması İOS cihazlarına hızlı bir şekilde yüklenebiliyor. İOS işletim sistemine sahip bireyler, Skype uygulamasını başarılı bir şekilde telefonlarına yükleyerek kullanabilir.

SKYPE İOS APP STORE İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Skype Android Google Play İndirme Linki

Android cihazlara Skype uygulaması bazı yöntemlerle yüklenebiliyor. Yükleme yapmadan önce https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&hl=tr&gl=US linki üzerinden telefonlara indirmek gerekiyor. Link üzerinden kişiler Android cihazları için Skype uygulamasını indirebilir. İndirilen uygulama Android cihazlara kurularak, program aktif edilebilir. Aktif edilen uygulama, kişilerin kayıt bilgilerini girmesiyle aktif bir şekilde kullanılabilir.

SKYPE ANDROİD GOOGLE PLAY İNDİRME LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Skype Nasıl Yüklenir?

Skype uygulamasını telefonlarına indiren kullanıcılar, telefonlara yükleme konusunda sorun yaşayabiliyor. Yaşanan bu sorunların çok basit çözümleri bulunuyor. Telefonlara Skype yüklemek için, indirilen Skype uygulaması telefona kurulur. Kurulan uygulama genellikle telefon ana ekranında bir ikon oluşturur. Skype ikonuna çift tıklanarak uygulama kolayca açılabilir. Skype uygulaması telefona indirildiğinde telefon tarafından uygulama çalışır bir duruma getirilir.

Skype Nasıl Kullanılır?

Skype kullanmasını öğrenmek isteyenler, telefonlara yüklediği Skype uygulamasını açmalıdır. Uygulama açıldığında kişilerden üyelik bilgileri isteyecektir. Kullanıcılar üye olarak, uygulama içerisine girebilir. Uygulama içerisinde eklenecek olan kişiler için bir + butonu bulunuyor. Buton kullanılarak eklenecek olan kişilerin adı giriliyor. Kişiler bulunca arkadaşlık isteği gönderiliyor ve ister sesli ister görüntülü olarak konuşma fırsatı sağlanıyor.

Skype'ın Özellikleri Neler? Skype İncelemesi

En popüler iletişim uygulamalarından biri olan Skype, çok tercih ediliyor. Kullanıcılar mobil uygulama olan Skype üzerinden istediği herkesle rahatça konuşabiliyor. Hem görüntülü hem sesli olarak hizmet sağlayan bir programdır. Skype üzerinden kişiler birbirlerine herhangi bir belge veya dosya gönderimi yapabiliyor. Kullanışı kolay olmasıyla birlikte, çok tercih ediliyor. Skype, tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara birçok hizmet sağlıyor.

Skype Nasıl Silinir?

Telefonlara yüklenen mobil Skype uygulaması, kişiler tarafından bazen silinmek isteniyor. Skype uygulamasını silmeyi düşünen kullanıcılar, nasıl silineceğini de araştırabiliyor. Skype uygulamasını silmek için, telefonda Skype uygulamasını bulmak gerekiyor. Skype ikonu bulunarak, bu ikon üzerine basılı tutulmalıdır. İkon üzerine basılı tutulduğunda, sil seçeneği çıkacaktır. Kullanıcılar sil seçeneğine basarak, uygulamanın silinmesini ve telefonlarından tamamen kaldırılmasını sağlayabilir. Skype silindikten sonra tekrar aynı yöntemlerle yüklenebilir.