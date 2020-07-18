Skype görüşmelerinde ana ekranda daha fazla kişi olacak

Video konferans uygulamalarının önde gelen isimlerinden biri olan ve yıllar önce Microsoft'un satın aldığı Skype, halen milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Özellikle de koronavirüs pandemisi sonrası kullanımı daha da artan Skype, bu nedenle yeni güncellemelerle artan ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Son olarak dün yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte Windows, Mac ve Linux'ta görüntülü görüşme yapanlar ana ekranda 12 kişiye kadar kullanıcı görebilecek.

Bilindiği gibi Skype 50 kişiye kadar görüntülü görüşmeye imkan verse de, ana ekranda görebileceğiniz kişi sayısı çok daha azdı. Bu güncelleme, bu sayıyı biraz olsun artırmak için geliştirildi.



