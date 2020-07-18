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Teknoloji
Haber Giriş: 18.07.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Skype görüşmelerinde ana ekranda daha fazla kişi olacak

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Skype görüşmelerinde ana ekranda daha fazla kişi olacak
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Skype, önemli bir güncellemeyi kullanıcılara sundu. Dün akşam saatlerinde yayınlanan güncelleme hem Windows, hem de Mac, Linux, Android, iPhone ve iPad'lere geldi. Bu güncelleme ile birlikte Skype görüşmelerinde ana ekranda çok daha fazla kullanıcıyı görebileceğiz.

Video konferans uygulamalarının önde gelen isimlerinden biri olan ve yıllar önce Microsoft'un satın aldığı Skype, halen milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Özellikle de koronavirüs pandemisi sonrası kullanımı daha da artan Skype, bu nedenle yeni güncellemelerle artan ihtiyaçları karşılamaya çalışıyor.

Son olarak dün yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte Windows, Mac ve Linux'ta görüntülü görüşme yapanlar ana ekranda 12 kişiye kadar kullanıcı görebilecek.

Skype görüşmelerinde ana ekranda daha fazla kişi olacak

Bilindiği gibi Skype 50 kişiye kadar görüntülü görüşmeye imkan verse de, ana ekranda görebileceğiniz kişi sayısı çok daha azdı. Bu güncelleme, bu sayıyı biraz olsun artırmak için geliştirildi.

Çinli telefon markası Elephone Türkiye'deHuawei, Xiaomi, Oppo, Meizu'dan sonra Çin'den yeni bir telefon markası Türkiye pazarına girdi. 4 yeni telefonu satışa sunan Elephone'un orta-üst seviye modeli Elephone U3H'yi yakından inceledik.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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