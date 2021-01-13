Skype çöktü mü? Bir çok ülkede erişim sorunu yaşanıyor..

Skype uygulamasının hem masaüstü hem de mobil cihazlarda problem yaşadığı ve açılmadığı gelen ilk bilgiler arasında. Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, sorunun bazı ülkerlerde devam ettiği belirtiliyor.

Skype, dünya genelinde erişim problemi yaşıyor. Mesaj atmak isteyen ya da görüntülü arama yapmak isteyenler hesaplarını kullanamıyor.

Erişim sorunlarını raporlayan Down Detector web sitesi, son bir saat içinde dünya genelinde bir erişim sorunun arttığını gösteriyor.

Şikayetlerin çoğu oturum açma sorunları (% 65) ile ilgili, şikayetlerin geri kalanını da mesaj alma ve sesli aramalar oluşturuyor.

Skype’ın erişim sorunu sadece mobil uygulamada değil, web sürümünde de yaşanıyor.