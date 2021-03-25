Sızıntılar peş peşe geliyor: Yeni iPhone için 2 ilginç iddia

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına hala aylar var. Ancak şimdiden yeni modeller ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı.

Şirketin iPhone 13 serisinin ekranları ile ilgili iki iddia ortaya atıldı. İlk iddia Güney Kore merkezli The Elec'ten geldi.

Buna göre, Apple yeni iPhone modelleri için akıllı telefon pazarındaki en büyük rakibi Samsung'dan 120 Hz LTPO OLED paneli alacak.

İkinci iddianın sahibi ise teknoloji meraklılarının yakından tanıdığı bir isim.

Daha önce yaptığı doğru tahminler ile adını duyuran Apple analisti Ming-Chi Kuo yeni bir çentik iddiasını ortaya attı.

Kuo'nun iddiasına göre, iPhone 13 serisi kullanıcılarının karşısına daha küçük çentik ile çıkacak.

YENİ iPHONE'UN ADI NE OLACAK?

Apple'ın yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtması ve Ekim ayında satışa sunması bekleniyor.

Yeni serinin ığursuzluk getireceği korkusu ile 13 adını almayacağı, Apple'ın 13'ü atlayacağı da gelen iddialar arasında.