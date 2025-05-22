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Sizin telefonunuz da bu binada olabilir! Dünyanın dört bir yanında çalınan iPhone'lar Çin’de buluşuyor

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#Feiyang Times#İphone#Çin
Sizin telefonunuz da bu binada olabilir Dünyanın dört bir yanında çalınan iPhonelar Çin’de buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 11:37

Çin'in Shenzhen şehrinde bulunan Feiyang Times binası, yerel halkın gözünde iPhone'ların tamir edildiği bir yer olsa da gerçek çok farklı. Dünyanın dört bir yanında çalınan telefonlar bu merkezde toplanıyor.

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Apple’ın gelişmiş güvenlik önlemleri çalınan iPhone’ların değerini düşürse de, hırsızların hedefi hâlâ açık: Cihazın kendisi değilse bile içindeki parçaları altın değerinde.

9to5Mac'in aktardığına göre, Feiyang Times binası, Shenzhen’de “çalınan iPhone binası” olarak anılıyor. Yerel halk arasında iPhone tamiri için bilinen bu bina, aslında dünya genelinde çalınan telefonların toplandığı bir merkez haline gelmiş durumda.

Binanın özellikle dördüncü katı ABD ve Avrupa’dan gelen ikinci el iPhone’lara ev sahipliği yapıyor.

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Burada satılan bazı telefonlar, kullanıcılar tarafından gönüllü olarak operatörlere veya teknoloji mağazalarına teslim edilen eski cihazlar olsa da, önemli bir kısmı sokak ortasında gasp edilen cihazlardan oluşuyor.

IPHONE'UN 9600 KİLOMETRELİK YOLCULUĞU: LONDRA'DAN SHENZHEN'E

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Londra’da telefonunu çaldıran Sam Amrani, cihazının izini Apple’ın Find My (Bul) özelliği sayesinde sürebildi. Telefonunun yolculuğu şu şekildeydi:

-- WhatsApp mesajına cevap yazarken Londra’da elektrikli bisikletli iki kişi tarafından kapkaçla çalındı.

-- Yakındaki bir tamirciye götürüldü.

-- Şehrin farklı noktalarına taşındı.

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-- Bir hafta içinde Hong Kong’un Kowloon bölgesine ulaştı.

-- Kısa süre sonra Shenzhen’e geçirildi.

-- Son olarak Feiyang Times binasında sinyal verdi.

Sizin telefonunuz da bu binada olabilir Dünyanın dört bir yanında çalınan iPhonelar Çin’de buluşuyor

KİLİTLİ TELEFONLAR DA PARÇA PARÇA SATILIYOR

Kilitli iPhone’ların yeniden kullanılması mümkün olmasa da, Shenzhen’de bu telefonların neredeyse her parçasına alıcı bulunabiliyor. Satıcılar ise telefonların nasıl ellerine geçtiği konusunda ya bilgisiz ya da sessiz.

Çalınan ve kilitlenen iPhone’ların sahiplerine zaman zaman iMessage üzerinden şantaj mesajları gönderiliyor. Bu mesajlarda cihaz sahibinden telefonun iCloud kilidini kaldırması isteniyor. Gönderilen mesajlardan biri şöyle:

“Biz hırsız değiliz, sadece eski telefonları geri dönüştüren tüccarlarız. Eğer kilidi kaldırmazsanız, telefonun anakartı başkalarına satılacak. Belki bilgileriniz çalınır, ailenizle iletişime geçilir. Bu yüzden kilidi kaldırmanızı öneriyoruz.”

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Uzmanlara göre bu mesajlar tamamen blöf içeriyor. Apple’ın güvenlik sistemi sayesinde kilitli bir iPhone’dan veri çekmek mümkün değil. Ancak teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar bu tehditlere inanabiliyor.

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APPLE'DAN ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARISI

Apple’ın Find My uygulaması ve Aktivasyon Kilidi özelliği, iPhone hırsızlıklarını caydırmak için önemli araçlar. Ancak cihazın değeri kadar, içinde saklanan kişisel verilerin de korunması gerekiyor.

Apple, kullanıcıların mutlaka güçlü bir şifre kullanmalarını ve yeni Stolen Device Protection (Çalınan Cihaz Koruması) özelliğini aktif hale getirmelerini öneriyor.

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#Feiyang Times#İphone#Çin

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