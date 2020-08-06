Sizi telefon ekranına kilitleyecek mobil oyunlar

Clash of Clans

10 yıldır telefon ekranlarında olan bu oyun halen büyük ilgi görüyor. Sizi orta çağa götüren bu oyunda kılıçlarınızı kuşanıyor ve eğlenceli bir şekilde rakiplerinize saldırıyorsunuz. Bu arada savunmanızı da iyi yapın, kalenizi talan etmesinler!



SimCity

Belediye Başkanı olup koca bir şehri yönetmeye ne dersiniz? Bir şehir simülasyonu oyunu olan SimCity, uzun yıllardır oyuncuların karşısında. Bilgisayar başında oynanan ve sonraları mobil cihazlara da gelen SimCity'e çok ama çok vakit ayırmak gerekecek!



Assassin's Creed Rebellion

Ubisoft'un Assassin's Creed serisi milyonlarca oyuncuyu derinden etkileyen ve bir sürümü İstanbul'da dahi geçen oyunlardan oluşuyor. Bu büyük ilgi karşısında Ubisoft yetkilileri ise mobil cihazlara kahramanların minyatürlerinin yer aldığı bir oyun geliştirdi. Assassin's Creed Rebellion, aylar boyu başından kalkamayacağınız bir oyun olmaya aday.



DomiNations

Bazı oyunlar vardır, sizi tek bir çağa hapseder. Bazıları vardır tüm çağları elinizin altına getirir. DomiNations da öyle bir oyun. İlkel çağlardan başladığınız ve sopa ile savaştığınız oyunda geliştikçe son teknolojiyi yakalıyor ve tanklarla mücadele veriyorsunuz. Uzun soluklu bir oyun arıyorsanız DomiNations'a şans verebilirsiniz.



Dead Trigger 2

Bilgisayar veya oyun konsolunda oynadığınız zombi savaşlarını düşünün. Call of Duty'nin zombi modunun bir benzerini sunan Dead Trigger, yüksek grafik kalitesi ve oynanışıyla büyük ilgi gören oyunlardan biri.



Best Fiends

Angry Birds'ün yapımcılarından biri olan ve sonrasında kendi oyun şirketini kuran bir Türk yazılımcının elinin altından çıkan Best Fiends, böceklerle oynadığınız ve parmağınızın gücüne dayanan bir oyun. Mutlaka deneyin...



Mario Run

Nintendo'nun efsane karakteri Mario'nun mobil cihazlara uyarlanmış hali olan Mario Run ile durmak yok! Sürekli koşmakta olan Mario ile maceradan maceraya atlamaya ne dersiniz?



Sanitarium

Bir akıl hastanesinde başlayan ve senaryosuyla pek çok filmi gölgesinde bırakmayı başaran Sanitairum, aslında 3 diskle gelen bir bilgisayar oyunu. 90'lı yıllarda satışa sunulan oyun öyle bir tuttu ki, aradan 20 yıldan fazla geçmesine karşın mobil oyunu da çıktı. Mutlaka deneyin...





